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 | Murat Makas

Victor Osimhen olmazsa listedeki yıldız hazır! İşte Galatasaray'ın B planı

Galatasaray şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kiralık yıldız Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin oyuncuya teklif ettiği maaş ortaya çıktı. Osimhen transferi olmaz ise B planı hazır. İşte detaylar...

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Victor Osimhen olmazsa listedeki yıldız hazır! İşte Galatasaray'ın B planı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 10:54

Şampiyonlukta Galatasaray’a büyük katkısı olan ve Süper Lig’e damga vuran dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen’in talipleri fırsat bekliyor. Galatasaray golcü oyuncunun takımda kalması için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nijeryalı yıldızın Cimbom’da devam etme ihtimali zor gözüküyor.

Victor Osimhen olmazsa listedeki yıldız hazır! İşte Galatasaray'ın B planı

YILLIK MAKSİMUM 15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, yıllık maksimum 15 milyon Euro maaş verebileceklerini 26 yaşındaki oyuncuya söyledi.
Galatasaray cephesi, İtalyan ekibi Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro serbest kalma maddesi için de 3 taksitle ödeme planı hazırladı.


İLKAY VE XHAKA DA LİSTEDE

Suudi Arabistan pazarında Osimhen'e 40 milyon dolarlık ilgi söz konusu. Al-Hilal ve Neom kulüpleri, 75 milyon Euro'luk bonservis bedelini de peşin ödemeye hazır konumdalar.

Victor Osimhen olmazsa listedeki yıldız hazır! İşte Galatasaray'ın B planı

Tecrübeli golcüye göre planlamasını yapan Galatasaray cephesi, olumsuz cevap alması durumunda ise B Planı'na geçecek ve Leroy Sane ile Bernardo Silva gibi dünyaca ünlü yıldızların transferini bitirmeye çalışacak. Sane ve Silva dışında İlkay Gündoğan ve Granit Xhaka da sarı-kırmızılı kulübün listesinde yer alıyor.

Victor Osimhen olmazsa listedeki yıldız hazır! İşte Galatasaray'ın B planı

Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Alman futbolcu Sane, bu sezon 45 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Manchester City'de kontratı 2026 yazına kadar devam eden Portekizli 10 numara, bu sezon 49 karşılaşmada 5 gol, 4 asist gerçekleştirdi.


KAMP KEMERBURGAZ'DA

Şampiyon Galatasaray'da oyunculara 5 hafta (35 gün) izin verildi. Sarı-kırmızılı takım, 4 Temmuz'da Kemerburgaz'da toplanacak. Yurt dışında kamp yapmama kararı alan teknik direktör Okan Buruk, 19 Temmuz'a kadar takımı tesislerde yeni sezona hazırlayacak.


Galatasaray, 20-26 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da organize edilen hazırlık maçlarına katılacak. Buruk'un tatile çıkan oyuncularından iyi dinlenmelerini ve yeni döneme hazır gelmelerini istediği öğrenildi.

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