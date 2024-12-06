06 Aralık 2024 20:15 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 20:17

Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek, PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Hukuk Müşavirliği'nin değerlendirmesi sonucu PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."