Dursun Özbek'ten Atilla Karaoğlan tepkisi: Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlatmıştım

18 Eylül 2024 18:16 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 18:21

Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Derbi hakemi açıklanmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten tepki gecikmedi. Özbek yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ı nasıl katlettiğini, Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlattım" dedi.

Trendyol Süper Lig​'in 6. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan​ oldu. Karaoğlan açıklandıktan sonra ilk tepki Galatasaray​ cephesinden geldi.

Atamaya tepki gösteren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'ı nasıl katlettiğini, Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlattım" dedi.

"İNADINA BU HAKEMİ VERDİNİZ"

"Başka hakem mi kalmadı" diyerek sitem eden Özbek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız. Geçen sene bir hakem konusunda ciddi ifadeler kullandım; Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra Galatasaray'ı nasıl katlettiğini, Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek sadece yönetimler değişmiş, başka hiçbir şey değişmemiş! Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem için bir çok şey söyledim. Başka bir hakem kalmadı mı MHK? Ben çok nadir hakemler hakkında konuşurum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum ama inadına bu hakemi verdiniz."

ATİLLA KARAOĞLAN GALATASARAY KARNESİ

Atilla Karaoğlan, 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın toplamda 3 karşılaşmasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bütün bu karşılaşmaları kazandı.

Bu sezon ise deneyimli hakem Galatasaray'ın 5-0 mağlup olduğu Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasını yönetti.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda sarı-kırmızılı takımın kart istatistikleri ve detayları şöyle:

3 Ağustos 2024 / Galatasaray-Beşiktaş / Sonuç 0:5 / Sarı kart 4:4 / Kırmızı kart 1:0 / Penaltı 0:1

17 Mart 2024 / Kasımpaşa-Galatasaray / Sonuç 3:4 / Sarı kart 4:1 / Kırmızı kart 1:0 / Penaltı 0:1

15 Ocak 2024 / Galatasaray-Kayserispor / Sonuç 2:1 / Sarı kart 1:6 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 1:1

19 Ağustos 2023 / Galatasaray-Trabzonspor / Sonuç 2:0 / Sarı kart 4:3 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 0:0

ATİLLA KARAOĞLAN FENERBAHÇE​ KARNESİ

Atilla Karaoğlan Fenerbahçe'nin ise geçen sezonda 3, bu sezonda ise 1 karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmaların hepsinde sarı-lacivertliler galip geldi.

Deneyimli hakemin yönettiği Fenerbahçe karşılaşmalarının listesi ise şöyle: