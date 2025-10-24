Dursun Özbek'ten dikkat çeken Osimhen açıklaması! '100 milyon euro verseler bile...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başarıya yürüyüşlerinin değişikliğe uğramadan devam edeceğini söyledi. Başkan Özbek ayrıca Nijeryalı futbolcu Victor Osimehen'in sözleşmesinde çıkış maddesi olmadığını da ifade etti.

Sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamladığını hatırlatan Dursun Özbek, "2022'de arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimde yaptığımız planlamayla hedefimiz bugüne kadar geldi. Galatasaray'da hedefler her zaman büyüyerek gider. Kuruluşumuzdan beri Galatasaray hep bunu yapmıştır. Bu sene hedefimizde Şampiyonlar Ligi başarısını daha yukarıya çekmek var. Hem takım olarak hem teknik ekip hem de yönetim ayrıca taraftarımızla da beraber bu hedefe yürüyeceğiz. Liverpool, Bodo/Glimt maçlarını izlediniz. Taraftarımızın coşkusunu, desteğini gördünüz. Takımın oyun tarzı, inanmışlığı, oyuncularımızın aidiyetini da gördünüz. Bu fazla bir şeye söz söylemeye gerek kalmadan bu konudaki inancını, zafere odaklı olduğunu göstermektedir. Bütün camiam yürüdüğümüz bu yolda bugüne kadar destekledikleri gibi bundan sonra da destekleriyle başarıya ulaşmamızda en önemli faktör olacak. Biz ekip olarak bu yürüyüşe hazırız, buna da devam edeceğiz" diye konuştu.

"GEÇTİĞİMİZ SENE 80 MİLYON EURO MERTEBESİNDE SPONSORLUK GELİRİMİZ VARDI"

2022'de göreve geldiklerinde futbol takımının memnun edici seviyede olmadığını belirten Özbek, "2022'de aldığımız tedbirler çerçevesinde başarı çizgimizi çok yukarıya çektik. O sene sonunda da şampiyon olduk. Sponsorlukların adedi, başarı çizginizle paralel gider. Başarısız olduğunu dönemdeyseniz sponsorlar destek vermezler. Bu sadece başarıyla endeksli değildir, aynı zamanda iletişiminize de bağlı. Galatasaray çok büyük bir camia, global anlamda çok önemli bir marka. Galatasaray'ın büyüklüğünü insanlara anlatmak çok önemli şeyler. Sportif başarının yanında taraftarla birlik, beraberlik ve kurumsal yapıda kendimizi iyi anlatmak ve bu desteği talep etmek yaptığımız en iyi işlerden biriydi. 2022 öncesinde sponsorlarımız 15 milyon Euro çerçevesindeydi. 2022 sezonu itibarıyla 70 milyon mertebesine geldi. Bu artarak geldi. Geçtiğimiz sene 80 milyon Euro mertebesinde sponsorluk gelirimiz vardı. Bu sene bunu yukarıya geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız barış ve sevgi ikliminin Galatasaray'ı bambaşka yere taşıdığını gördük. Bunun sayesinde de bu seneki hedefler daha yüksek. Galatasaray bu yürüyüşünü hiç kesmeyecektir. Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşümüzle beraber sevenleri memnun etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz Galatasaray'ı global manada, dünya çapındaki spor kulüplerinde belli bir süre zarfında önce ilk 10'a, ilk 5'e getirmektir. Finansal yapıyı çok farklı şekilde yükselttik. Tesisleşmeyi bitirmek üzereyiz. Bu 3 konu; finansal yapının düzlemesi, tesisleşmesinin tamamlanması, bu ikisi tamamlandığı zaman sportif başarı da sürdürülebilir hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"OSİMHEN İLE YAPTIĞIMIZ SÖZLEŞMEDE ÇIKIŞ MADDESİ YOK"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile yaptıkları sözleşmede çıkış maddesi olmadığını vurgulayan sarı-kırmızılıların başkanı, "Osimhen'ın Napoli'de çıkış maddesi vardı, 75 milyon Euro. Napoli ile görüşme sonucunda belli bir pazarlıklarımızın sonucunda bu rakam oluştu. Osimhen ile yaptığımız sözleşmede çıkış maddesi yok. Osimhen son derece başarılı. Galatasaray'a da uzun yıllar hizmet edecek bir oyuncu. Gelişen futbol ekonomisinde belki transfer ettiğimiz gün bu miktarın çok yüksek olduğu konuşulurken, bugün futbol kamuoyunda Osimhen'in bonservis bedelinin artık düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim. Galatasaray'da transferleri yaparken şeffaflık çok önemli. Her futbolcu sözleşmesi son derece şeffaf, son derece federasyona, UEFA'ya ve FIFA'ya uygun sözleşmelerdir. Galatasaray tüm bunları yaparken, kendi finansal yapısının değerlendirmesini de yapıyor. Bunun sonucunu hem sahalarda görüyoruz hem Galatasaray'ın finansal yapısında görüyoruz. Başarıya yürüyüşümüz değişikliğe uğramadan aynen devam edecektir" şeklinde konuştu.

ABDULLAH KAVUKCU: "ICARDİ'NİN KALMASINI İSTERİZ"

Başkan Dursun Özbek ile geçtiğimiz sezon sonunda konuştuklarında mevcut kadroyu bozmadan takviye yapma kararı aldıklarını aktaran Abdullah Kavukcu, "Barış, 3 senedir bu takımın en değerli oyuncularından biri. Biz bayağı da futbolcu sattık, Ne kadar kaynak girdiği konuşulmadı. Icardi 1 sene daha sözleşme olan oyuncumuz. Bu sezon 5 gol attı. Performansanlarda bazen düşüş olabilir. Icardi bize neler kazandırdı. Genç, çocuk, yaşlı, seyircimiz bu kadar çok olduysa Icardi sayesinde oldu. Çok çabuk tüketiyoruz. Icardi'nin bu sene sonuna kadar sözleşmesi var. Sene sonu geldiğinde konuşacağız. Biz de kalmasını isteriz. Lig devam ederken, devamlı oyuncularımızla ilgili bu tür yorumları yapmamanızı istiyoruz. Barış bizim futbolcumuz. Çok ciddi teklifler geldi. Barış gibi bir futbolcuyu getirelim, daha büyük rakamlar olur, öyle bir futbolcuyu bulmamız da çok güç. Barış'ın çok iyi bir karakteri var. Galatasaray aidiyeti insanların söylediği gibi değil. Bütün futbolcularımızın yanındayız. Torreira'nın babası hasta. Bize söylediği an 'Önce sağlık' dedik. Maç ikinci planda. Hocamız hemen izin verdi, o da gitti. Babasına geçmiş olsun diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"SANE'Yİ, TÜRKİYE'YE GELDİĞİ ZAMAN ALMANYA'DA ÇOK BÜYÜK SES GETİRDİ"

Türkiye'de transfer dönemlerinde sosyal medya üzerinden farklı şekilde yorumlar olabildiğini ifade eden Kavukcu, "Bu sektörde çok ciddi bir para dönüyor. Menajerler de bu işin içine giriyor. Bu sene yaptığımız transferler ortada. Sane, Türkiye'ye geldiği zaman Almanya'da çok büyük ses getirdi. O haber çabuk bitti. Sane öyle karakterli bir futbolcu ki başka kulüpler, Türkiye'den olmak üzere çok fazla rakamlar vermesine rağmen tercih etmedi. Zaten tercih eden futbolcular oluyor, o zaman masadan kalkıyoruz. Bizim için karakter de önemli. Galatasaray'da nasıl bir aile ortamının olduğunu görüyoruz" dedi.

"OSİMHEN, 'İSTERSE 100 MİLYON VERSİNLER, GALATASARAY'DAN BAŞKA HİÇBİR KULÜBE GİTMEYECEĞİM' DEDİ"

Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen'in transfer süreciyle ilgili de konuşarak, "Osimhen'i alacağımızı söyledik, herkes yorumlar yaptı. Onu almak için önce o kaynağı bulmak önemli. Başkanımın vizyonuyla o kaynağı bulduk. O kaynak olmadan limitiniz olmuyor, rakamları doğru kurgulayamıyorsunuz. Napoli'ye Osimhen'i aldığımız rakamın çok üstünde teklif yapıldı. Osimhen'in bir lafı vardı; 'İsterse 100 milyon versinler, ne verirlerse versinler ben Galatasaray'dan başka hiçbir kulübe gitmeyeceğim'. Bu bizim için çok önemliydi. Onun duruşu çok önemliydi. Önemli olan bu paraları önce hazırlamamız. Ekonomi olarak herkes bunu konuştu. Biz şeffaf bir şekilde kaynaklarımızın nereden geldiğini açıklıyoruz. Çok ciddi projelerimiz var. Bunların hepsini hayata geçirdiğimiz zaman inşallah Galatasaray dünyada ilk 10 takımdan biri olacak. Buna inanıyoruz. İnşallah bunu başaracağız" cümlelerine yer verdi.

"DÜNYADA BÖYLE SES ÇIKARAN SEYİRCİ YOK"

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de önlerine maç maç baktıklarını aktaran Kavukcu, "Biz hiçbir şeye bakmıyoruz. Hiçbir takımın maçlarıyla ilgilenmiyoruz. Kendi maçlarımıza bakıyoruz. Bizim için önemli önümüzdeki Göztepe maçı. Biz Galatasarayız. İnanılmaz bir seyircimiz var. Sane ve İlkay çok çevresi olan oyuncular. Maçtan sonra Galatasaray seyircisinden o kadar çok etkilendiklerini söylemişler. Sane'nin gelişi de bundan dolayı. Bizim seyircimiz bunu çok iyi yapıyor. Dünya böyle ses çıkaran seyirci yok. Kimse de bize yetişemez, yetişemiyorlar da. Artık seyirci maçları yönetebiliyor. Bu çok önemli" açıklamasını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt müsabakasında oyundan çıkarken taraftarların tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz için ise Abdullah Kavukcu, "Barış bizim en büyük değerlerimizden biri. Barış'ın yanındayız. Ne gerekiyorsa yanında olmaya devam edeceğiz. Seyircimizin de sahip çıkması çok önemli" diye konuştu. Kavukcu, ayrıca Victor Osimhen için hazırlanan özel kutudan Leroy Sane için de yapılacağını söyledi.

"O SÜREÇLERDE HERKES BİR ŞEY KONUŞTU AMA BİZ İCRAAT YAPTIK"

Abdullah Kavukcu, Osimhen'in performansından çok mutlu olduklarını dile getirerek, "140 milyon Euro değeri olan bir oyuncu var. Osimhen şu an ondan daha çok konuşuluyor. Çok mutluyuz. Bizim aldığımız rakamın çok üstünde Napoli'ye teklif vardı. O süreçlerde herkes bir şey konuştu ama biz icraat yaptık. Finalde kimin ne konuştuğu çok önemli değil, sonuca bakalım. Sonuçta böyle bir paramız varmış, aldık. Galatasaray çok büyük bir camia. Böyle bir oyuncu da bizimle beraber. Osimhen'in, Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını hepimiz gördük. Çok iyi bir futbolcu ve karakter. Bizimle olduğu için de çok mutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı.