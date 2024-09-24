Dursun Özbek'ten karaborsa bilet ve bahis sitesi açıklaması: Hassasiyeti anladık, askıya aldık 

24 Eylül 2024 22:56 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 23:05

Galatasaray'da son günlerde gündemden düşmeyen karaborsa bilet satışı ve bahis sitesi reklamı hakkında kulüp başkanından açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bütün anlaşmalarda fesih hakkımız var. Hassasiyeti anlayınca, hemen askıya aldık. Şu anda inceliyoruz nedir diye" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek karaborsa bilet iddiaları hakkında inceleme başlatılmasını isteyen Galatasaray​ Kulübü Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, "Elinde bir kanıt, resim, fotoğraf, yazı lazım. Bir tespit olur değil mi? İddiada elinizde bir kanıt lazım! Burada öyle bir şey yok." dedi.

YASA DIŞI BAHİS​ İDDİALARI

Yasa dışı bahis reklamından sırt sponsorluğu aldıklarına yönelik söylentilere de cevap veren Özebek, "Biz aslında meritkingnews haber portalı ile sponsorluk anlaşması yaptık. 40'a yakın sponsorumuz var. Bütün anlaşmalarda fesih hakkımız var. Hassasiyeti anlayınca, hemen askıya aldık. Şu anda inceliyoruz nedir diye. Biz bu siteye baktık, tamamen haber portalı. İki sene için 14 milyon Dolar civarında hiç para almadık. Galatasaray her zaman Türkiye'nin hassas olduğu konularda en çabuk reaksiyonu veren kulüptür." dedi.

Özebek'in açıklamaları şu şekilde:

"DAHA İŞİMİZ OLMAZ"

"Bu bir bahis sitesiyse, daha işimiz olmaz. Para almadık. Böyle bir şey çıkarsa, içerde durumu tartışırız. Yurt dışında örnekleri var, Torino'nun da sponsoru olmuşlar. Olayı bu seviyeye getirmemek lazım. Merit Otelleri de bize ihtar gönderdi. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler değildi."

"TFF BİZİ UYARMADI"

"TFF'ye maçlardan önce forma gönderiyorsunuz. TFF'ye bu sponsorluğu sorduk ve cevabını verdi. İsme, markaya itirazı olmadan 'Sorumluluklar size ait, maça çıkabilirsiniz' dedi. Bu kadar bilinen bir şeyse, TFF bizi uyarmalıydı."

DERBİDE PRİM DAĞITILDI MI?

"Özel galibiyet primi vardı, verdim. Rakam söylemem. Bu takım 30 milyon kişiyi sevindirdi, rakamla ölçülmesi yanlış. Görmediniz mi, New York'ta bile kutlama yapıldı. Böyle bir şeyin maddi değerini ölçebilir misiniz?"

'KARABORSA BİLET' NE DURUMDA?

"Soruyu sorarken karaborsa diye bir iddia var deyin. Bir şeyi nasıl iddia edersin, ne lazım? Elinde bir kanıt, resim, fotoğraf, yazı lazım. Bir tespit olur değil mi? İddiada elinizde bir kanıt lazım! Burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla iddianın altını dolduracak, iddiaya temel olabilecek kimsenin elinde bir kanıt yok! Kanıt yoksa bu dedikodu olur. Bu dedikodu, iddia değil.

"Bu konuşulmaya başlanan günden itibaren, sponsorluk lansmanında, divanda dedim ki 'Arkadaşlar böyle bir şeyi iddia ediyorsunuz, iddia ettiğiniz konuyu getirin bana, elinizde ne kanıt ne belge var getirin' dedim. 'Babamın oğlu olsa kafasını koparacağım.' dedim. Belge getirmediler. Bunu iddia şeklinde ortaya atanlar, bu dedikoduyu konuşanlar, sonra şöyle dediler, 'Ben Ahmet'ten duydum', Ahmet'e soruyorlar 'Mehmet'ten duydum', sonra 'Hasan'dan duydum' diyor. Bu bir dedikodudur."

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ ALLAH AŞKINA?"

"Bu öyle bir dedikodu silsilesi haline geldi ki birileri dedi ki, bu karaborsa parasıyla transfer yapıyorlar dediler. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına. 58 Milyon € karaborsadan para kazanılıyor, Galatasaray buradan transfer yapıyor. Ben bütün stadyumu karaborsa yapsam senelik geliri 56-57 Milyon €. Bir senelik gelirimiz bu kadar zaten."