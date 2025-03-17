Dursun Özbek'ten nüktedan cevap!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya gelen Dursun Özbek, dünden beri keyfinin arttığını ifade etti.

Galatasaray'da yönetim ve basın mensupları için Kemerburgaz Tesisleri'nde organizasyon düzenlendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de etkinliğe dair sohbet ederken bir soru cevap yaşadı ve Fenerbahçe ile ilgili süreçten memnun olduğunu belirtti.

DURSUN ÖZBEK'TEN 'KEYFİM ARTTI' AÇIKLAMASI

Basın çalışanlarıyla sohbetler gerçekleştiren Dursun Özbek, arada kendi sağlığıyla ilgili gelen soruya göndermeli bir açıklama yaptı. Moralinin nasıl olduğu sorulan başkan, "Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı." şeklinde konuştu.