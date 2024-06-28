Dursun Özbek’ten Oğuz Aydın açıklaması! "Gündemimizde olabilecek bir futbolcu"

28 Haziran 2024 11:46 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 12:15

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde elindeki sporcuları herhangi bir takıma göndermedi. Özellikle yıldız golcü Mauro İcardi'nin takımda kalıp kalmayacağı konusu merakla beklenen haberlerden bir tanesi oldu.

TAKIMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer ve yeni sezonla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon takımı bozmak istemiyoruz. Herhangi bir oyuncumuz ile ilgili teklif gelmedi. Çok zor bir sezon olacak. Güç kaybetmeyi düşünmüyoruz. Aksine takımı daha da güçlendireceğiz.

Bu benim 5 veya 6. transfer dönemim. Transferde beklentiler var. En iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak en büyük hedefimizdir."

Galatasaray'a transferi gündem olan Oğuz Aydın hakkında da konuşan Başkan Dursun Özbek; "Oğuz Aydın, uzun yıllar Türk futboluna, milli takıma hizmet edebilecek bir isim ve gündemimizde olabilecek bir futbolcu." Dedi.

"BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ!"

"Bizim Bankalar Birliği anlaşmasından bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bunun için de projeler yaptık. Florya, önemli projelerden biri. Florya’nın bir şekilde imar edilmesi gerekiyor.

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak bizim en büyük hedeflerimizden biri. 3 Temmuz'da sezonu Kemerburgaz'da açacağız, sezonun kalan kısmında da Kemerburgaz'da olacağız. Florya'yı artık boşaltmamız gerekiyor."

"DAVANIN SONUCUNU BEKLEMEK LAZIM"

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Tete gündemde. Sarı-Kırmızılıların geçtiğimiz yaz transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı futbolcu için Ukrayna takımının açtığı davada bir gelişme yaşandı.

FIFA, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi hakkında açtığı davayı bugün karara bağlayacaktı. Fakat dava 11 Temmuz'a kadar ertelendi. Dava hakkında da konuşan Başkan Özbek; "Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu beklemek lazım." İfadelerini kullandı.