Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: Tüm Galatasaray camiasını sevince boğacağız

21 May 2024 15:22 - Güncelleme : 21 May 2024 15:25

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri tarafından kendisine verilen "Yılın spor yöneticisi" ödülü için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacaklarını belirten Özbek, Hem şampiyonluk hem de ligde kalma yarışı için çok önemli bir hafta olduğunu söyledi.

"TÜM GALATASARAY CAMİASINI SEVİNCE BOĞACAĞIZ"

Galatasaray olarak Konyaspor maçını çok önemsediklerini söyleyen Özbek, "24'üncü şampiyonluğu çok istiyoruz. Camiadaki herkes bu maça odaklı. 25 Mayıs'ta başkanlık seçimi var. Bu şampiyonluk Galatasaray için önemli. Tüm çalışmalarımızı konsantrasyonu sağlamak ve Konya'dan başarıyla dönmek için harcamak istedik. Bundan dolayı seçim için yapacağımız etkinliklerin konsantrasyonumuzun önüne geçmemesi için çalışıyoruz. Tüm ekibim zamanını Florya'da geçiriyor. Tüm Galatasaray camiasını sevince boğmak için büyük bir çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZU KAZANMAK İÇİN BÜTÜN ÇALIŞMALARIMIZ TAMAM"

Camia içinde birlik ve beraberliği sağladıklarını vurgulayan Özbek, "İyi bir takımız. Güzel bir birliktelik sağladık. Kenetlenmiş durumdayız. İyi bir hocamız ve teknik ekibimiz var. Yakaladığımız başarılar, Galatasaray içindeki birlik ve beraberliğin eseri. Galatasaray'da önemli olan bu barış ikliminin devam etmesi ve tek yumruk hale gelmemiz. Şu anda bu durumdayız. Galatasaray'ı sevenleri inşallah hafta sonu mahcup etmeyeceğiz. 24. şampiyonluğumuzu kazanmak için bütün çalışmalarımız tamam" dedi.

1 PUAN ŞAMPİYONLUK İÇİN YETERLİ

Ligde son haftaya 3 puanlık avantajla giren Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı Konyaspor mücadelesinden 1 puanla dönmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.