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 | Eyüp Ensar Yeşil

Dusan Tadic Ajax yolcusu! Farioli açıklama yaptı

Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic'in Ajax'a geri dönebileceği konuşuluyor. Ajax teknik direktörü Francesco Farioli, Tadic'i özel bir oyuncu olarak nitelendirdi. Farioli, Ajax'ın oyuncu hakkındaki durum hakkında her olasılığı değerlendirebileceğini belirtti.

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Dusan Tadic Ajax yolcusu! Farioli açıklama yaptı
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 22:13

Fenerbahçeli taraftarların gönlünde taht kuran Dusan Tadic, sarı-lacivertli takım ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sırp yıldızın kariyerinin sonuna doğru yaklaşmasına rağmen eski takımı Ajax'a gitme ihtimalleri her geçen gün büyüyor.

Ajax teknik direktörü Farioli, Dusan Tadic iddialarına cevap verdi - 2. Foto

"ÖZEL BİR OYUNCU"

Dusan Tadic'in Hollanda Ligi'nin dev kulübü Ajax'a geri dönebileceği iddiaları devam ederken takımın teknik direktörü Francesco Farioli'den açıklama geldi.

Genç teknik adam Farioli yaptığı açıklamada; "Dusan Ajax için özel bir oyuncu. Kulüp her olasılığı değerlendirebilir. Yine de şu an Dusan Tadic'in, Fenerbahçe'yle sözleşmesi devam ediyor. Başka bir takımın oyuncusu hakkında konuşmak doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Ajax teknik direktörü Farioli, Dusan Tadic iddialarına cevap verdi - 4. Foto

FENERBAHÇE KARNESİ

Dusan Tadic daha önce Ajax'ta 5 yıl forma giymiş ve lig şampiyonluklarının yanısıra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselme başarısı göstermişti. Tadic, 2023'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 99 maça çıktı. Sırp futbolcu bu karşılaşmalarda 27 gol atarken 31 asistlik skor katkısı sağladı.

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