Dusan Tadic imzaya hazırlanıyor: Fenerbahçe sonrasında sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor. Fenerbahçe'nin kontrat yenilemediği Dusan Tadic, şu anda Avrupa ekipleri için transfer listelerinde en tepedeki isimlerin arasında yer alıyor.
Dusan Tadic'in Fenerbahçe sonrasındaki rotası Portekiz olacak gibi görülüyor. Portekiz devi Benfica ile transfer görüşmeleri yapan Dusan Tadic, temel şartlarda anlaştı ama maaş konusundaki indirim kritiğini düşünmek için zaman istedi! Esasen ise Dusan Tadic, maaşında indirime gitmeyi kabul etmesiyle birlikte Benfica ile sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'da yöneticiliğe başlayan Mario Branco, Dusan Tadic transferinde başrolde yer alan isim oldu. Ayrıca Dusan Tadic için açıklamalar da yapan Mario Branco, yıldız oyuncunun indirime gitmesiyle birlikte transferin tamamlanacağını belirtti.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 109 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik katkı sağlamıştı.