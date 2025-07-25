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 | Burak Ayaydın

Dusan Tadic imzaya hazırlanıyor: Fenerbahçe sonrasında sürpriz transfer!

Dusan Tadic için Fenerbahçe sonrasındaki transfer süreci netleşiyor. Fenerbahçe'den ayrıldığından bu yana transfer görüşmeleri yapan Dusan Tadic, an itibarıyla sürpriz bir imza atmaya hazırlanıyor.

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Dusan Tadic imzaya hazırlanıyor: Fenerbahçe sonrasında sürpriz transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 21:10

Fenerbahçe'den ayrılan 'in yeni adresi belli oluyor. Fenerbahçe'nin kontrat yenilemediği Dusan Tadic, şu anda Avrupa ekipleri için transfer listelerinde en tepedeki isimlerin arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN SONRA DUSAN TADIC İÇİN SÜPPRİZ TRANSFER

Dusan Tadic'in Fenerbahçe sonrasındaki rotası Portekiz olacak gibi görülüyor. Portekiz devi Benfica ile transfer görüşmeleri yapan Dusan Tadic, temel şartlarda anlaştı ama maaş konusundaki indirim kritiğini düşünmek için zaman istedi! Esasen ise Dusan Tadic, maaşında indirime gitmeyi kabul etmesiyle birlikte Benfica ile sözleşme imzalayacak.

Dusan Tadic imzaya hazırlanıyor: Fenerbahçe sonrasında sürpriz transfer!

BENFICA'DA ESKİ FENERBAHÇELİ MARIO BRANCO'DAN DUSAN TADIC TRANSFERİ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'da yöneticiliğe başlayan Mario Branco, Dusan Tadic transferinde başrolde yer alan isim oldu. Ayrıca Dusan Tadic için açıklamalar da yapan Mario Branco, yıldız oyuncunun indirime gitmesiyle birlikte transferin tamamlanacağını belirtti.

Dusan Tadic imzaya hazırlanıyor: Fenerbahçe sonrasında sürpriz transfer!

DUSAN TADIC VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 109 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik katkı sağlamıştı.

Dusan Tadic imzaya hazırlanıyor: Fenerbahçe sonrasında sürpriz transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

DUSAN TADIC NE KADAR MAAŞ İSTİYOR?
Benfica'dan yıllık 4 milyon Euro isteyen Dusan Tadic, indirime gitme konusunu düşünüyor.
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#Transfer Haberleri
#dusan tadic
#dusan tadic
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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