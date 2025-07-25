Dusan Tadic imzaya hazırlanıyor: Fenerbahçe sonrasında sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor. Fenerbahçe'nin kontrat yenilemediği Dusan Tadic, şu anda Avrupa ekipleri için transfer listelerinde en tepedeki isimlerin arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN SONRA DUSAN TADIC İÇİN SÜPPRİZ TRANSFER

Dusan Tadic'in Fenerbahçe sonrasındaki rotası Portekiz olacak gibi görülüyor. Portekiz devi Benfica ile transfer görüşmeleri yapan Dusan Tadic, temel şartlarda anlaştı ama maaş konusundaki indirim kritiğini düşünmek için zaman istedi! Esasen ise Dusan Tadic, maaşında indirime gitmeyi kabul etmesiyle birlikte Benfica ile sözleşme imzalayacak.

BENFICA'DA ESKİ FENERBAHÇELİ MARIO BRANCO'DAN DUSAN TADIC TRANSFERİ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'da yöneticiliğe başlayan Mario Branco, Dusan Tadic transferinde başrolde yer alan isim oldu. Ayrıca Dusan Tadic için açıklamalar da yapan Mario Branco, yıldız oyuncunun indirime gitmesiyle birlikte transferin tamamlanacağını belirtti.

DUSAN TADIC VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 109 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik katkı sağlamıştı.