Dusan Tadic transferinde para sorunu!

Dusan Tadic'in Fenerbahçe sonrasındaki transfer görüşmeleri hala netleşmedi. Esasen ise Dusan Tadic'in, 4 milyon Euroluk maaş beklentisinin sınırları zorladığı düşünülüyor.

Dusan Tadic için Fenerbahçe sonrasında sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifi yapmadığı Dusan Tadic, Avrupa ekipleri tarafından orta noktada buluşmaya davet ediliyor.

DUSAN TADIC TRANSFERİNDE MAAŞ SORUNU

Dusan Tadic; Olympiakos, Ajax ve Panathinaikos'un gündeminde kalmaya devam ederken, Avrupa ekiplerinin ise Dusan Tadic'ten ilk beklentisi maaş olmuş durumda! Halihazırda yıllık 4 milyon Euro maaş isteyen Dusan Tadic'e, menajerler aracılığıyla ciddi bir pazarlık yapması gerektiği ve beklentisini düşürmesinin daha doğru olacağı iletildi.

EDIN DZEKO ANLAŞTI DUSAN TADIC HALA GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Fenerbahçe'nin kontrat yenilemediği iki isimden Edin Dzeko; Fiorentina ile ön anlaşmaya varırken, Dusan Tadic ise hala transfer görüşmeleri yapmaya ve yüksek maaşta diretmeye devam ediyor.