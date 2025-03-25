Dusan Tadic'ten bir ilk: Fenerbahçe tarihine geçmek üzere!

Dusan Tadic'in istikrarlı gidişatı dikkatlerden kaçmazken, Fenerbahçe adına da bir ilke sebep olacak. Fenerbahçe forması altında disiplinli bir tavır sergileyen Dusan Tadic, kulüp tarihindeki en hızlı 'dalya' süreçlerinden birini yaşatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana önce İsmail Kartal sonra da Jose Mourinho tarafından 'vazgeçilmezler' listesine eklenen Dusan Tadic, Bodrum FK'ya karşı da oynaması halinde 100. resmi maçına çıkmış olacak ve 'dalya' diyecek. Gelinen nokta itibarıyla Sırp hücumcu, maç kaçırmama konusunda istisnai bir durum sergiliyor.

FENERBAHÇE'DE DUSAN TADIC FARKI

Fenerbahçe 2023-2024 sezonunda 58 resmi maça çıkarken, Dusan Tadic ise bu mücadelelerin yalnızca 2'sinde forma giymedi! Üstelik o müsabakalardan biri; Galatasaray'a karşı 19 yaş altı ile çıkılan final maçı ve diğeri ise sarı lacivertli ekibin kupada oynadığı ve 6-0 kazandığı Adanaspor karşılaşması.

KART SIKINTISI DA YAŞAMADI

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 99 resmi maçta forma giyen Dusan Tadic, hiç cezalı duruma düşmedi.

DUSAN TADIC'TEN REKOR

Fenerbahçe'de 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanan Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpte ikinci sezonunda 'dalya' diyen ilk futbolcu olacak.