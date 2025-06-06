Dusan Vlahovic transferini resmen duyurdular: Süper Lig devi masada!

Dusan Vlahovic için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Juventus'un gözden çıkardığı Dusan Vlahovic'e, an itibarıyla Fenerbahçe'den ciddi bir teklif geldi.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic gündemi yeniden başladı. Juventus'un transfer pazarına sunduğu Dusan Vlahovic için devreye giren Fenerbahçe, Alfredo Pedulla'nın haberine göre masadaki en ciddi teklifi yaptı ve beklemeye geçti.

FENERBAHÇE'DE DUSAN VLAHOVIC TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Fenerbahçe'nin forvet arayışları devam ederken, Dusan Vlahovic ismi yine öne çıktı. Serie A'da beklentilerin uzağında kalan Dusan Vlahovic'e, an itibarıyla Fenerbahçe'den ciddi bir teklif geldi. Dusan Vlahovic'in Juventus ile sözleşmesinin son senesine girdiğini gözeten Fenerbahçe, yıldız golcüye ivedi şekilde imza attırmak ve yaz kampına yetiştirmek istiyor.

DUSAN VLAHOVIC VE JUVENTUS PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin uzun zamandır takip ettiği Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus ile 41 maça çıktı ve 15 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.