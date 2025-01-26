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Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı karar setinde mağlup etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ocak 2025 20:33 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:50
Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana&#039;yı karar setinde mağlup etti!

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. hafta maçında Fenerbahçe Medicana karşısında 3-2 kazandı.

Vodafone Sultanar Ligi'nin 18. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit​, Fenerbahçe Medicana deplasmanında parkeye çıktı. Eczacıbaşı Dynavit, zorlu maçta Fenerbahçe Medicana karşısında 3-2'lik skorla galip geldi.

Eczacıbaşı Dynavit'in kazandığı maçta setler 25-16, 21-25, 25-23, 19-25 ve 11-15 şeklinde sonuçlandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
eczacıbaşı dynavit

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