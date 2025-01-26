Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı karar setinde mağlup etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ocak 2025 20:33 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:50
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. hafta maçında Fenerbahçe Medicana karşısında 3-2 kazandı.
Vodafone Sultanar Ligi'nin 18. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana deplasmanında parkeye çıktı. Eczacıbaşı Dynavit, zorlu maçta Fenerbahçe Medicana karşısında 3-2'lik skorla galip geldi.
Eczacıbaşı Dynavit'in kazandığı maçta setler 25-16, 21-25, 25-23, 19-25 ve 11-15 şeklinde sonuçlandı.
Kaynak: tgrthaber.com