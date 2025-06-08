Edin Dzeko geri dönüyor: Fenerbahçe'den ayrılmıştı!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Edin Dzeko, yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. Çizme temsilcisi Bologna, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmadığı Edin Dzeko için resmen devreye girdi.

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe sonrasındaki yeni durağı yine İtalya oluyor. Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, Türkiye'den sonra yeniden Çizme'de forma giymeye hazırlanıyor.

EDIN DZEKO İÇİN FENERBAHÇE SONRASINDA SERIE A'YA DÖNÜŞ

İtalya'da başarılı bir sezon geçiren Bologna, kadro derinliği için Edin Dzeko'yu gündemine aldı. Deneyimli golcüyle ivedi şekilde anlaşmak isteyen Bologna, Edin Dzeko'ya resmen sözleşme önerdi.

EDIN DZEKO VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yeni kontrat önermediği Edin Dzeko, sarı lacivertli formayla bu sezon 53 maça çıkmış ve 21 gol ile 8 asistlik katkı sağlamıştı.