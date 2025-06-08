Fenerbahçe'de 18 milyon Euroluk Fred transferi!

Fenerbahçeli Fred için Everton ihtimali ortaya çıktı. Gelecek sezon için planlamalara başlayan İngiliz ekibi, Fenerbahçeli orta saha için resmen devreye girdi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred için an itibarıyla Everton nabız yokluyor. Fred'in istikrarlı performansını uzun zamandır takip eden Everton, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı için transfer çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE'DE 18 MİLYON EUROLUK FRED TRANSFERİ İHTİMALİ

Fenerbahçe yönetiminin performansından memnun olduğu ve halihazırda sözleşmesinin de devam ettiği Fred, yüklü bir meblağ olmadıkça 'satılmayacak oyuncular' listesinde yer almaya devam edecek. Esasen ise sarı lacivertli yönetim, Fred için 18 milyon Euro civarlarında bir bonservisle ancak transfere izin vermeye sıcak bakıyor.

FRED VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 45 maça çıkan Fred, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.