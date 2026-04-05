El Bilal Toure Fenerbahçe maçında neden yok sakat mı?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam oynanacak derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanında 2-1 mağlup olması sonrası şampiyonluk adına yeniden umutlandı. Domenico Tedesco’nun öğrencilerinin tek hedefi üç puan almak. Kadıköy’e yüksek moralle gelen Beşiktaş cephesinde taraftarlar, El Bilal Touré’nin güncel durumunu yakından takip ediyor.

El Bilal Toure Fenerbahçe maçında neden yok sakat mı?
’de , deplasmanda ’ye konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte takımla idmanlara başlayan El Bilal Touré’nin öncesindeki son hali netlik kazandı. Derbiden galibiyetle ayrılarak haftayı puan kaybı yaşamadan kapatmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını dün gerçekleştirdikleri antrenmanla noktaladı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada düdük Yasin Kol’da olacak. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salim Mazlum üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi görevini ise Çağdaş Altay yürütecek.

EL BİLAL TOURE FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Siyah-beyazlılarda uzun süredir sahalardan uzak kalan El Bilal Touré ve Emirhan Topçu takımla çalışmalara başlarken, Touré için derbiye ilişkin karar verildi. Touré, Fenerbahçe karşılaşmasının maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe tarafında ise yalnızca bir eksik bulunuyor. Geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen ve uzun süredir forma giyemeyen Edson Álvarez, bu akşam oynanacak mücadelede sahada olamayacak.

EL BİLAL TOURE SAKATLANDI MI?

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Başakşehir ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Touré’nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık belirlendiği açıklanmıştı. El Bilal Touré, yaşadığı sakatlık sebebiyle siyah-beyazlı ekibin ligde oynadığı 6 maçta görev alamadı. Genç oyuncu, Türkiye Kupası’nda ise 1 karşılaşmada süre bulamadı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 müsabakaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol atıp 5 asist yaptı.

