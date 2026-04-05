Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı saat kaçta derbide kimler eksik? Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırlıyor. Zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirmek amacıyla sahaya çıkıyor. İki köklü rakibin 364. buluşmasına sahne olacak kritik karşılaşma öncesinde, ekiplerdeki eksikler ile Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinin olası ilk 11’leri mercek altına alınıyor. Kara Kartal’da sakatlık süreçlerini geride bırakarak takımla idmanlara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Touré’nin derbide forma giymesi öngörülüyor. Fenerbahçe cephesinde ise yalnızca bir eksik göze çarpıyor. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması saat kaçta başlayacak, derbide hangi isimler kadroda yer alamayacak?

GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 15:56

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanından yenilgiyle dönmesinin ardından sarı-lacivertli ekip, derbiden üç puan çıkararak şampiyonluk iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. 52 puanla 4. basamakta yer alan Sergen Yalçın’ın öğrencileri ise deplasmandan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, 5 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak. Derbide düdüğü Yasin Kol çalacak. Kol’un yardımcılık görevlerini Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salim Mazlum üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Süper Lig’in 28. haftasında sahnelenecek Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KİMLER EKSİK?

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe kadrosunda tek eksik bulunuyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçiren ve uzun süredir formasından uzak kalan Edson Álvarez, bu akşamki mücadelede görev yapamayacak. Tedavi süreci tamamlanan Levent Mercan’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Sakatlıklarını atlatan Nélson Semedo, Milan Škriniar ve Çağlar Söyüncü de derbide forma giyebilecek durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh

