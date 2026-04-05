Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı saat kaçta derbide kimler eksik? Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11’ler

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanından yenilgiyle dönmesinin ardından sarı-lacivertli ekip, derbiden üç puan çıkararak şampiyonluk iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. 52 puanla 4. basamakta yer alan Sergen Yalçın’ın öğrencileri ise deplasmandan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.
Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, 5 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak. Derbide düdüğü Yasin Kol çalacak. Kol’un yardımcılık görevlerini Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salim Mazlum üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Süper Lig’in 28. haftasında sahnelenecek Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe kadrosunda tek eksik bulunuyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçiren ve uzun süredir formasından uzak kalan Edson Álvarez, bu akşamki mücadelede görev yapamayacak. Tedavi süreci tamamlanan Levent Mercan’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Sakatlıklarını atlatan Nélson Semedo, Milan Škriniar ve Çağlar Söyüncü de derbide forma giyebilecek durumda bulunuyor.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh