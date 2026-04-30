Nesine 2. Lig'de yükselme play-off 1. tur maçlarının heyecanı başladı. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 4. sırada tamamlayan Adana 01 FK ile normal sezonu 3. sırada bitiren Seza Çimento Elazığspor, Adana'da karşı karşıya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Elazığspor deplasmanda 4-2 kazandı! Bordo-beyazlılar, Adana 01 FK'yi mağlup etti Nesine 2. Lig'de yükselme play-off 1. turunda Seza Çimento Elazığspor, Adana 01 FK'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Adana 01 FK'da kaleci Taha Cengiz Demirtaş, 32. dakikada kırmızı kart gördü. Elazığspor, Enes Soy'un 35. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Elazığspor, Halil İbrahim Sönmez'in 49. dakikadaki golüyle skoru 2-0 yaptı. Adana 01 FK, Muhammet Beşir'in 55. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Elazığspor, Alpay Çelebi'nin kendi kalesine attığı golle 3-1 öne geçti. Adana 01 FK, Mehmet Alp Kurt'un 78. dakikadaki penaltı golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Elazığspor, Ali Altınöz'ün 90+6. dakikadaki golüyle maçı 4-2 kazandı. Rövanş maçı 4 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.

Adana 01 FK'de kaleci Taha Cengiz Demirtaş, mücadelenin 32. dakikasında ceza sahası dışındaki topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip, Taha'nın atılmasının ardından mücadelenin geri kalanını 10 kişi tamamladı.

Konuk ekip Elazığspor, maçın 35. dakikasında Enes Soy'un attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Elazığspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf Elazığspor oldu. Konuk ekip, 49. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in golüyle skoru 2-0 yaptı.

Adana 01 FK, mücadelenin 55. dakikasında Muhammet Beşir'in golüyle farkı 1'e indirdi ve skor 2-1 oldu.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Elazığspor bir gol daha buldu. Adana 01 FK'de Alpay Çelebi'nin kendi kalesine attığı golün ardından konuk ekip maçta 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi Adana 01 FK, maçın 78. dakikasında Mehmet Alp Kurt'un penaltıdan kaydettiği golle farkı yeniden 1'e indirerek skoru 3-2'ye getirdi.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+6. dakikada konuk ekip Elazığspor'dan geldi. Elazığspor, Ali Altınöz'ün attığı golle durumu 4-2 yaptı ve maçı da bu skorla kazanmayı başardı.

Elazığspor ile Adana 01 FK arasındaki rövanş mücadelesi 4 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.