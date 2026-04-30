Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki mücadeleleri hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 32. hafta programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN

17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor - Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 MAYIS PAZAR

20.00 Kayserispor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Yasin Kol