Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 12:31

'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki mücadeleleri hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun () resmi internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maç programı ve bu maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
32. hafta maçları 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlar ve hakemleri: Fenerbahçe - RAMS Başakşehir (Oğuzhan Aksu), Trabzonspor - Göztepe (Ozan Ergün), Samsunspor - Galatasaray (Reşat Onur Coşkunses).
3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar ve hakemleri: Kayserispor - Eyüpspor (Mehmet Türkmen), Antalyaspor - Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan), Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği (Oğuzhan Çakır), Kasımpaşa - Kocaelispor (Yasin Kol).
Süper Lig'de 32. hafta programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN

17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor - Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 MAYIS PAZAR

20.00 Kayserispor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Yasin Kol

