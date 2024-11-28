Tgrt Haber
Haberler>Spor>Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu

Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor
28 Kasım 2024 13:51 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:52
Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu

Bir dönem yeşil sahalara damga vurmuş emekli futbolcuların yeni meslekleri şaşırtıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giymiş futbolcuların yeni meslekleri ortaya çıktı. Emeklilik kararı aldıktan sonra aktör olan, inşaat sektörüne yönelen hatta papaz olan futbolcular var. İşte detaylar...

Futbolcuların, emekli olduktan sonra yaptığı meslekler görenleri şaşırtıyor. Bir dönem oynadığı liglere damga vurmuş futbolcular çok farklı mesleklerle uğraşıyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray’da oynayan futbolcular da listeye girdi.

EFSANE FUTBOLCULARIN YENİ MESLEKLERİ

Birbirinden yıldız isimlerin yanı sıra yıllar önce Galatasaray’da forma giyen bir futbolcunun mesleği ise hayrete düşürdü. Kariyerini yakın zamanda noktalayan Gareth Bale golf oynamayı tercih ederken, 2005-2026 sezonunda Beşiktaş forması giyen John Carew ise aktör olmayı tercih etmişti.

İşte efsane futbolcuların şu an yaptığı meslekler:

PETR CECH - PROFESYONEL HOKEY OYUNCUSU

Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu - 1. Resim

BİXENTE LAZARAZU - JİU JİTSU USTASI

KAKHA KALADZE - GÜRCİSTAN ENERJİ BAKANI - TİFLİS BELEDİYE BAŞKANI

GARETH BALE - PROFESYONEL GOLF OYUNCUSU

Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu - 2. Resim

SAFFET SANCAKLI - POLİTİKACI - MİLLETVEKİLİ

DANIEL OSVALDO - MÜZİSYEN

MATHIEU FLAMINI - ENERJİ TASARRUFU GİRİŞİMCİSİ

ERIC CANTONA - YÖNETMEN

Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu - 3. Resim

DIEGO FORLAN - TENİS OYUNCUSU

TIM WIESE - WWE, PROFESYONEL GÜREŞ

FRANK LEBOUEF - AKTÖR

ESKİ BEŞİKTAŞLI JOHN CAREW - AKTÖR

Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu - 4. Resim

ESKİ GALATASARAYLI CESAR PRATES - PAPAZ

Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu - 5. Resim

DANNY DRİNKWATER - İNŞAAT İŞÇİSİ

FABIEN BARTHEZ - PROFESYONEL MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ

GEORGE WEAH - LİBERYA DEVLET BAŞKANI

Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu - 6. Resim

GAİZKA MENDİETE - DJ

TARIK HODZİC - KÖFTECİ

KLAS INGESSON - ODUNCU

ROMAN PAVLYUÇENKO - POLİTİKACI

İlgili Haberler

Kaynak: NTV Spor

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...