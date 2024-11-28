Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor

28 Kasım 2024 13:51 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:52

Bir dönem yeşil sahalara damga vurmuş emekli futbolcuların yeni meslekleri şaşırtıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giymiş futbolcuların yeni meslekleri ortaya çıktı. Emeklilik kararı aldıktan sonra aktör olan, inşaat sektörüne yönelen hatta papaz olan futbolcular var. İşte detaylar...

Futbolcuların, emekli olduktan sonra yaptığı meslekler görenleri şaşırtıyor. Bir dönem oynadığı liglere damga vurmuş futbolcular çok farklı mesleklerle uğraşıyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray’da oynayan futbolcular da listeye girdi. EFSANE FUTBOLCULARIN YENİ MESLEKLERİ Birbirinden yıldız isimlerin yanı sıra yıllar önce Galatasaray’da forma giyen bir futbolcunun mesleği ise hayrete düşürdü. Kariyerini yakın zamanda noktalayan Gareth Bale golf oynamayı tercih ederken, 2005-2026 sezonunda Beşiktaş forması giyen John Carew ise aktör olmayı tercih etmişti. İşte efsane futbolcuların şu an yaptığı meslekler: PETR CECH - PROFESYONEL HOKEY OYUNCUSU BİXENTE LAZARAZU - JİU JİTSU USTASI KAKHA KALADZE - GÜRCİSTAN ENERJİ BAKANI - TİFLİS BELEDİYE BAŞKANI GARETH BALE - PROFESYONEL GOLF OYUNCUSU SAFFET SANCAKLI - POLİTİKACI - MİLLETVEKİLİ DANIEL OSVALDO - MÜZİSYEN MATHIEU FLAMINI - ENERJİ TASARRUFU GİRİŞİMCİSİ ERIC CANTONA - YÖNETMEN DIEGO FORLAN - TENİS OYUNCUSU TIM WIESE - WWE, PROFESYONEL GÜREŞ FRANK LEBOUEF - AKTÖR ESKİ BEŞİKTAŞLI JOHN CAREW - AKTÖR ESKİ GALATASARAYLI CESAR PRATES - PAPAZ DANNY DRİNKWATER - İNŞAAT İŞÇİSİ FABIEN BARTHEZ - PROFESYONEL MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GEORGE WEAH - LİBERYA DEVLET BAŞKANI GAİZKA MENDİETE - DJ TARIK HODZİC - KÖFTECİ KLAS INGESSON - ODUNCU ROMAN PAVLYUÇENKO - POLİTİKACI İlgili Haberler TFF'de 'istifa' toplantısı sonra erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başladı: Lewandowski tarihe geçti! İşte gecenin sonuçları... Beşiktaş'ta görevine son verilen Samet Aybaba'dan ağır sitem! Yaşananların iç yüzünü anlattı