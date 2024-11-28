Emekli futbolcuların yaptığı meslekler şaşırttı! Galatasaraylı futbolcu papaz oldu
Bir dönem yeşil sahalara damga vurmuş emekli futbolcuların yeni meslekleri şaşırtıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giymiş futbolcuların yeni meslekleri ortaya çıktı. Emeklilik kararı aldıktan sonra aktör olan, inşaat sektörüne yönelen hatta papaz olan futbolcular var. İşte detaylar...
Futbolcuların, emekli olduktan sonra yaptığı meslekler görenleri şaşırtıyor. Bir dönem oynadığı liglere damga vurmuş futbolcular çok farklı mesleklerle uğraşıyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray’da oynayan futbolcular da listeye girdi.
EFSANE FUTBOLCULARIN YENİ MESLEKLERİ
Birbirinden yıldız isimlerin yanı sıra yıllar önce Galatasaray’da forma giyen bir futbolcunun mesleği ise hayrete düşürdü. Kariyerini yakın zamanda noktalayan Gareth Bale golf oynamayı tercih ederken, 2005-2026 sezonunda Beşiktaş forması giyen John Carew ise aktör olmayı tercih etmişti.
İşte efsane futbolcuların şu an yaptığı meslekler:
PETR CECH - PROFESYONEL HOKEY OYUNCUSU
BİXENTE LAZARAZU - JİU JİTSU USTASI
KAKHA KALADZE - GÜRCİSTAN ENERJİ BAKANI - TİFLİS BELEDİYE BAŞKANI
GARETH BALE - PROFESYONEL GOLF OYUNCUSU
SAFFET SANCAKLI - POLİTİKACI - MİLLETVEKİLİ
DANIEL OSVALDO - MÜZİSYEN
MATHIEU FLAMINI - ENERJİ TASARRUFU GİRİŞİMCİSİ
ERIC CANTONA - YÖNETMEN
DIEGO FORLAN - TENİS OYUNCUSU
TIM WIESE - WWE, PROFESYONEL GÜREŞ
FRANK LEBOUEF - AKTÖR
ESKİ BEŞİKTAŞLI JOHN CAREW - AKTÖR
ESKİ GALATASARAYLI CESAR PRATES - PAPAZ
DANNY DRİNKWATER - İNŞAAT İŞÇİSİ
FABIEN BARTHEZ - PROFESYONEL MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ
GEORGE WEAH - LİBERYA DEVLET BAŞKANI
GAİZKA MENDİETE - DJ
TARIK HODZİC - KÖFTECİ
KLAS INGESSON - ODUNCU
ROMAN PAVLYUÇENKO - POLİTİKACI