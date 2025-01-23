Emir Ortakaya, Beerschot takımına transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 20:31 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 20:39
Belçika takımı Beerschot, genç stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığı genç stoper Emir Ortakaya'nın yeni adresi belli oldu. Genç savunma futbolcusu, Belçika takımı Beerschot'a imza attı.
Emir Ortakaya, sezonun ilk yarısında kiralık olarak Westerlo'da forma giymişti.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe A Takımı'na yükselen Emir Ortakaya, Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'da kiralık forma giydi.
Kaynak: tgrthaber.com