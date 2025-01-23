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Emir Ortakaya, Beerschot takımına transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 20:31 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 20:39
Emir Ortakaya, Beerschot takımına transfer oldu!

Belçika takımı Beerschot, genç stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe​'nin karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığı genç stoper Emir Ortakaya'nın yeni adresi belli oldu. Genç savunma futbolcusu, Belçika​ takımı Beerschot'a imza attı.

Emir Ortakaya, sezonun ilk yarısında kiralık olarak Westerlo​'da forma giymişti.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe​ A Takımı'na yükselen Emir Ortakaya, Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'da kiralık forma giydi. 

Emir Ortakaya

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Kaynak: tgrthaber.com
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