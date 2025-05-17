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 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrılıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

Emre Belözoğlu için Süper Lig'deki Antalyaspor süreci sona eriyor. Hull Daily Mail'in haberine göre Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'dan ayrılmasını ve Hull City'nin başına geçmesini istiyor.

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Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrılıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 00:13

Emre Belözoğlu'nun Süper Lig'deki Antalyaspor dönemi beklenenden erken bitiyor. İngiliz basını, Emre Belözoğlu'nun Acun Ilıcalı tarafından Hull City için düşünüldüğünü ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu.

Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrılıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR'DAKİ SÜPER LİG SÜRECİNE NOKTA KOYUYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile tüm şartlarda anlaşılmasıyla birlikte Süper Lig'den ayrılmaya hazırlanıyor. Genç hoca; İngiltere'de Hull City ile Premier Lig için savaşmaya olumlu yaklaşırken, Acun Ilıcalı'nın da Emre Belözoğlu'nu önemli bir hamle olarak gördüğü ve kritik süreci ivedi şekilde bitirmek istediği belirtiliyor.

Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrılıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor ile şu ana kadar 17 mücadelede boy gösteren Emre Belözoğlu, maç başına 1.29 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca 2026 yazına kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan Emre Belözoğlu'nun, İngiltere sürecinin netleşmesiyle birlikte kulüp yönetimiyle görüşme yapması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR'A KİMİN YERİNE GELMİŞTİ?
Alex De Souza ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#istifa
#antalyaspor
#emre belözoğlu
#Spor
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