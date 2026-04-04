Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Emre Belözoğlu: "Gemiyi sağ salim limana yaklaştırmak için henüz yapmamız gerekenler var"

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Emre Belözoğlu:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 17:26

Teknik Direktörü , galibiyeti sonrası oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getirerek, "Gemiyi sağ salim limana yaklaştırmak için henüz yapmamız gerekenler var" dedi. Trendyol 'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan A Milli Takımı'nı tebrik ederek başladı ve başarılar diledi.

OYUNCULARIMIN MÜCADELESİ BENİ MUTLU EDİYOR

Kayserispor karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Belözoğlu, "Bugün bizim için önemli ve değerliydi. Bire bir rakiplerimiz ile oynadık ve tecrübe ettik. Kayserispor da bu rakiplerimizden biriydi. Bugün önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesi beni mutlu ediyor. Aslan payı onların. Henüz işimiz bitmedi. Gemiyi sağ salim limana yaklaştırmak için henüz yapmamız gerekenler var. Kayserispor’u da tebrik ediyorum. Bugün galibiyeti hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Ligde son 6 maçlık periyoda baktığımızda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Son maçlarda elde ettiğimiz 11-12 puanlık puan ortalamasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek zorundayız" diye konuştu.

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#kayserispor
#kasımpaşa
#emre belözoğlu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.