Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Maç sonunda Akdeniz ekibinin hocası Emre Belözoğlu'ndan açıklamalar geldi.

ESAS HEDEFİMİZ LİG VURGUSU

"Bodrum maçının senaryosu gibi oldu, ilk yarıda oyuna giremedi oyuncular. Kupa bizim için kısa vadede ana hedef değildi. Gerçekçi olmamız gerekirse bizim için hedef ligde arka dörtlüden uzaklaşmak. Ondan sonra kupayı düşünebilirdik. Daha az oynayan oyunculara şans verdik. Beşiktaş'ın çok üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum, beraberlik içten bile değildi ama çok kaliteli oyuncuları var tabii. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum."