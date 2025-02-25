Keny Arroyo hızlı başladı! Beşiktaş'ta ilk gol

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Independiente'den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki Ekvadorlu, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Onvo Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada 10. dakikada fileleri havalandırmayı başardı.

İLK GOL

Masuaku'nun asistinde topu ağlara gönderen Arroyo, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

İLK GOLÜN HİSLERİ

Karşılaşma sonrası bir açıklama yapan Arroyo, "Gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ve hocamın verdiği destek çok önemliydi. Taraftarımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Golümü ve galibiyetimizi onlara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.