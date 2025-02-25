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Editor
 | Burak Ayaydın

Keny Arroyo hızlı başladı! Beşiktaş'ta ilk gol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrılırken, siyah beyazlı ekibin ilk golü yeni transfer Keny Arroyo'dan geldi.

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Keny Arroyo hızlı başladı! Beşiktaş'ta ilk gol
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 17:24

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Independiente'den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki Ekvadorlu, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Onvo Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada 10. dakikada fileleri havalandırmayı başardı.

İLK GOL

Masuaku'nun asistinde topu ağlara gönderen Arroyo, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

İLK GOLÜN HİSLERİ

Karşılaşma sonrası bir açıklama yapan Arroyo, "Gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ve hocamın verdiği destek çok önemliydi. Taraftarımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Golümü ve galibiyetimizi onlara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 19'luk yeni transferi siftahı yaptı: Keny Arroyo rüzgarı - 2. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

KENY ARROYO BEŞİKTAŞ'A NE KADAR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU?
Genç yetenek için 5.67 milyon Euro bonservis ödenmişti.

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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#Keny Arroyo
#Ole Gunnar Solskjaer
#Beşiktaş Haberleri
#Spor
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