Emre Mor, Eyüpspor'dan ayrıldı ve Fenerbahçe'ye döndü. Eyüpspor'daki kiralık kontratının sonuna gelen Emre Mor, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile yaz kampına girecek.

Eyüpspor'da Emre Mor'a veda edildi. Emre Mor'u geçen sezon başında Fenerbahçe'den kiralayan Eyüpspor, yetenekli oyuncu için ayrılık paylaşımında bulundu.

EYÜPSPOR'DA EMRE MOR'A VEDA

"Teşekkürler Emre Mor! Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Emre Mor'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1937215728148734116

EMRE MOR'UN EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor ile bu sezon 22 maça çıkan Emre Mor, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.