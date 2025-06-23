Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Merih Demiral!

Fenerbahçe'de Merih Demiral transferi için çalışmalar başladı. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun da onayıyla Merih Demiral'ı resmen gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE MERİH DEMİRAL TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sürpriz bir hamlede bulunabileceğini gözeten yönetim, Merih Demiral'ı gündemine aldı. Halihazırda savunmaya takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe, Merih Demiral için menajerlik sürecini başlattı ve yıldız savunmacının maliyetini sordu. Esasen ise Fenerbahçe'de, Merih Demiral başta olmak üzere defans hattına birkaç transfer yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE MERİH DEMİRAL TRANSFERİNDE DEV ENGEL

Fenerbahçe'nin hızlıca imza attırmak istediği Merih Demiral'a, Atletico Madrid başta olmak üzere Avrupa'dan pek çok takım talip olmuş durumda.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MERİH DEMİRAL'IN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki milli yıldız, bu sezon Al Ahli ile 44 maça çıktı ve 3807 dakika sahada kaldı. Ayıca bu süreçte 1 gol ile 3 asistlik katkı da sağlayan Merih Demiral, geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu belirtmişti.