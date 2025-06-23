Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Merih Demiral!

Fenerbahçe'de Merih Demiral transferinin kritiği yapılıyor. Milan Skriniar'ın farklı bir takımla anlaşma ihtimalini gözeten Fenerbahçe yönetimi, Merih Demiral transferi için temaslarda bulunmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Merih Demiral!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 22:13

Fenerbahçe'de Merih Demiral transferi için çalışmalar başladı. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun da onayıyla Merih Demiral'ı resmen gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE MERİH DEMİRAL TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sürpriz bir hamlede bulunabileceğini gözeten yönetim, Merih Demiral'ı gündemine aldı. Halihazırda savunmaya takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe, Merih Demiral için menajerlik sürecini başlattı ve yıldız savunmacının maliyetini sordu. Esasen ise Fenerbahçe'de, Merih Demiral başta olmak üzere defans hattına birkaç transfer yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Merih Demiral!

FENERBAHÇE'YE MERİH DEMİRAL TRANSFERİNDE DEV ENGEL

Fenerbahçe'nin hızlıca imza attırmak istediği Merih Demiral'a, Atletico Madrid başta olmak üzere Avrupa'dan pek çok takım talip olmuş durumda.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MERİH DEMİRAL'IN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki milli yıldız, bu sezon Al Ahli ile 44 maça çıktı ve 3807 dakika sahada kaldı. Ayıca bu süreçte 1 gol ile 3 asistlik katkı da sağlayan Merih Demiral, geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu belirtmişti.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Merih Demiral!

Sıkça Sorulan Sorular

MERİH DEMİRAL'IN AL AHLI İLE KAÇ YILLIK KONTRATI VAR?
Yıldız savunmacının, Suudi ekibiyle 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jonathan David ile anlaşma tamam: Fenerbahçe defteri kapanıyor!
Orkun Kökçü Fenerbahçe'ye: Sürpriz transfer!
ETİKETLER
#merih demiral
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.