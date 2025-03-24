Emre Mor imzayı atıyor: İstanbul ekibinden Süper Lig'e damga vuracak hamle!

Emre Mor için Fenerbahçe'den ikas Eyüpspor'a kalıcı olarak transfer olma zamanı geldi. Fenerbahçe'den kiralık geldiği ikas Eyüpspor'da etkili bir performans gösteren ve Arda Turan'dan tam not alan Emre Mor, iki kulübün anlaşmasıyla birlikte kariyerine İstanbul'un diğer yakasında devam edecek.

EMRE MOR FENERBAHÇE'DEN EYÜPSPOR'A KALICI OLARAK TRANSFER OLACAK

Emre Mor'un başarılı performansıyla birlikte A Milli Takıma tekrar çağrılması, ikas Eyüpspor'u harekete geçirdi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun istikrarından memnun olan yönetim, Arda Turan'ın da onayıyla Emre için Fenerbahçe ile ilk temaslara başladı! Halihazırda Jose Mourinho'nun gelecek sezon planlarında yer almayan hücumcunun transferinin makul bir zeminde bitmesi beklenirken, sarı lacivertli ekipteki sözleşmesi ise 2026 yazında sona eriyor. Son olarak da ikas Eyüpspor'un, bu transfer gibi birkaç hamle yapması ve gelecek yaz itibarıyla Avrupa için iddialı bir takım kurması tasarlanıyor.

EMRE MOR'UN BU SEZON PERFORMANSI

ikas Eyüpspor formasıyla 16 maça çıkan milli oyuncu, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.