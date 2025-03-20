En değerli 2005'li futbolcular listesi güncellendi! Arda ve Kenan da listede, değerleri dudak uçuklattı

Transfermarkt'ın 2005 doğumlu en değerli 10 futbolcu listesi güncellendi. Listede Kenan Yıldız ve Arda Güler de yer alırken futbolcuların piyasa değerleri dukkat uçuklattı.

Futbol transfer piyasasının nabzını tutan transfermarkt.de önümüzdeki birçok kulübünün rüyalarını süsleyen, yaz döneminde futbol devlerini peşinden koşturması beklenen 2005 jenerasyonu futbolcuları listeledi.

ZİRVEDE MANU'NUN GÖZBEBEĞİ VAR

Milli futbolcularımızdan İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile İtalya'nın köklü kulübü Juventus'un formasını terleten Kenan Yıldız da kendilerine üst basamaklarda yer buldu. Listenin ilk sırasında ise Manchester United'ın Senegalli yıldızı yer aldı. İşte 2005 doğumlu en değerli futbolcular listesi ve piyasa değerleri..

10. Arthur Vermeeren (RB Leipzig) 25 milyon euro



9. Antonio Nusa (RB Leipzig) 28 milyon euro



8. Eliesse Ben Seghir (Monaco) 30 milyon euro



7. Mathys Tel (Tottenham) 40 milyon euro



6. Arzu Desire Doue (PSG) 40 milyon euro



5. Dean Huijsen (Bournemouth) 42 milyon euro



4. Kenan Yıldız (Juventus) 45 milyon euro



3. Arda Güler (Real Madrid) 45 milyon euro



2. Kobbie Mainoo (Manchester United) 55 milyon euro



1. Leny Yoro (Manchester United) 55 milyon euro