Son dakika! Erden Timur istifa etti: "14 aydır dayanmamın tek sebebi Galatasaray"

04 Haziran 2024 11:13 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:13

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki dönemde, görev almayacağını duyurdu.

Erden Timur'un açıklamaları şöyle;

"Kolay bir basın toplantısı olmayacak tabii. Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır, belki 1 ayı daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum."



"Ben şampiyonluktan 1-1.5 ay önce başkanımıza konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce, yönetimde olmamla ilgili kendi talebini iletince, yakın çevreme de söylüyorum, o zaman ilettim."



"Şampiyonluk yarışında olmayacağımı söylemem imkansızdı. Görevim devam ediyor demek durumundaydık. Sonrasında kutlamalara limon sıkmak istemedim. Perşembe günü bir transfer toplantısı oldu. Bir de sponsorluk meselesi var takip ettiğim inşallah bitirmiş olacağız onu da."

"SÜREÇ UZADIKÇA ZARAR VERDİĞİMİ BİLE BİLE DEVAM ETMEM GEREKİYORDU"

"Konu şuna döndü, nazlandı falan. Öyle olmadı. İzah edeceğim. Şampiyonluk gününe kadar kimse böyle bir şey diyemezdi. Reddederdim. Şampiyonluk en önemli şey. 2 gün sonra açıklayabilirdim ama öyle değil. Süreç uzadıkça zarar verdiğimi bile bile devam etmem gerekiyordu. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen şahsi mesajları, okusanız ağlarsanız, bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler. sosyal medyadaki bot hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu. Onlara yakın birisi herhalde, bilmiyorum. İnsani değerlere değer veren biri. Hep bu insanların içerisindeyim, herhalde 1 yılı aşkındır olumlu hiçbir şey duymadım abi, sen bize şeytan gibi anlatılıyorsun dedi. Bu maksatlı şeyi gördükten sonra ben anlatayım dedim."

"14 AYDIR DAYANMAMIN TEK SEBEBİ GALATASARAY"

"Kasıtlı ve organize iftiralara 14 aydır dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa, hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Ne arsızlığımız ne namussuzluğumuz kaldı. Taraftar bırakmamamı istiyor, ben de bırakmak istemiyordum. Bu işten nemalanan iğrenç bir insan olsam bırakmazdım."

ICARDI İLE İLGİLİ AYRILIK İDDİALARINA CEVAP

"Icardi çok özel bir insan. Onunla neler yaşadığımı hiç konuşmadım ama duygundan neler yaşadığını anlar. Benim sürekli arkamda duran çok az sayıda insandan birisiydi. Benim ayrılığımdan dolayı takımdan ayrılacağını düşünmüyorum.