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Erden Timur'a gözaltı iddiası!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 21:32 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 21:44
Erden Timur&#039;a gözaltı iddiası!

Galatasaray'ın eski Başkanvekili Erden Timur'un, Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

Galatasaray’ın eski Başkanvekili Erden Timur​, Amerika Birleşik Devletleri​'nin New York​ Havaalanı'nda FBI tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci İlhan Tüysüz son dakika olarak verdiği haberde “Erden Timur ile konuştum. Gözaltına alındığına dair bilgilerin tamamen yalan olduğunu söyledi. Sadece bilgisine başvurulmuş.” dedi.

Erden Timur'a New York'ta gözaltı

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe29 Eylül 2024 21:34

Bu haberi duyduğumda şaşkın kaldım umarım her şey yolunda gider

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