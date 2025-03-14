Erden Timur'dan yabancı hakem açıklaması!

Galatasaray-Antalyaspor maçını izlemek için RAMS Park'a gelen Erden Timur, yabancı hakem konusunda açıklamalarda bulundu. Timur, Beşiktaş derbisinde yabancı hakem kararının devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Onvo Antalyaspor'un oynayacakları maçı izlemeye RAMS Park'a gelen Erden Timur, taraftarlarla sohbet etti. Galatasaray'ın eski yöneticisi, hakem konusunda adil olunması gerektiğini ve sürecin başladığı gibi devam etmesinin doğru olacağını belirtti.

GALATASARAY'IN ESKİ YÖNETİCİSİ ERDEN TİMUR'DAN 'DEVAM' MESAJI

Erden Timur'a; taraftarlarla sohbeti esnasında hakem meselesinden bahsedildi ve fikri soruldu. Derbide yabancı hakem olmalı mı konusuna dair düşüncesini açıklayan Timur, "Adalet gereği derbide yabancı hakem olmalı. Bir standart koyulduysa devam etmesi lazım." yanıtını verdi.