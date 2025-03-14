Okan Buruk biletini kesmişti! Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığı resmiyet kazandı

Galatasaray'ın ara transferde yıldız savunmacı profiliyle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'ya Okan Buruk'tan hızlıca veto gelmişti. Gelinen noktada ise Galatasaray yönetimi hatasından geri döndü ve Okan Buruk'un gelecek sezon oynatmayı düşünmediği Carlos Cuesta için menajerlerle temasa geçti. 8 milyon Euroya transfer edilen Kolombiyalı stoper, makul bir teklifle birlikte hızlıca gönderilecek.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN TALİMATIYLA CARLOS CUESTA GÖNDERİLİYOR

Galatasaray'a geldiği andan itibaren kritik maçlarda hatalar yapan ve taraftarların eleştirilerine maruz kalan Cuesta, yönetim tarafından da 'gönderilecekler' listesinin başına yazıldı. Halihazırda Meksika'dan Monterrey'in ilgisi olduğu bilinen savunmacı için transferde tüm kolaylıklar sağlanacak. Kadro derinliğini artırmak amacıyla yapılan hamlenin bu kadar kötü sonuç vermesine şaşıran Galatasaray yöneticileri, bundan sonraki oyuncu takviyelerinde çok daha dikkatli davranmak istiyorlar.

CARLOS CUESTA'DAN SIKINTILI PERFORMANS

Sarı kırmızılı ekiple 6 maça çıkan ve bariz hatalar yapan 26 yaşındaki futbolcu, kısa vadede mecbur kalınmadıkça forma şansı bulamayacak gibi görülüyor.