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Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk biletini kesmişti! Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığı resmiyet kazandı

Galatasaray'da Okan Buruk'un Carlos Cuesta kararı kesinlik kazandı. Galatasaray'a gelmesiyle birlikte eleştiri oklarının hedefine geçen Carlos Cuesta, an itibarıyla Okan Buruk'un da talimatıyla yönetim tarafından transfer pazarına konuldu.

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Okan Buruk biletini kesmişti! Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığı resmiyet kazandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 18:03

Galatasaray'ın ara transferde yıldız savunmacı profiliyle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'ya Okan Buruk'tan hızlıca veto gelmişti. Gelinen noktada ise Galatasaray yönetimi hatasından geri döndü ve Okan Buruk'un gelecek sezon oynatmayı düşünmediği Carlos Cuesta için menajerlerle temasa geçti. 8 milyon Euroya transfer edilen Kolombiyalı stoper, makul bir teklifle birlikte hızlıca gönderilecek.

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GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN TALİMATIYLA CARLOS CUESTA GÖNDERİLİYOR

Galatasaray'a geldiği andan itibaren kritik maçlarda hatalar yapan ve taraftarların eleştirilerine maruz kalan Cuesta, yönetim tarafından da 'gönderilecekler' listesinin başına yazıldı. Halihazırda Meksika'dan Monterrey'in ilgisi olduğu bilinen savunmacı için transferde tüm kolaylıklar sağlanacak. Kadro derinliğini artırmak amacıyla yapılan hamlenin bu kadar kötü sonuç vermesine şaşıran Galatasaray yöneticileri, bundan sonraki oyuncu takviyelerinde çok daha dikkatli davranmak istiyorlar.

Genk ten Carlos Cuesta itirafı Galatasaray ın teklifinin ardından | beIN SPORTS Türkiye - beinsports.com.tr/

CARLOS CUESTA'DAN SIKINTILI PERFORMANS

Sarı kırmızılı ekiple 6 maça çıkan ve bariz hatalar yapan 26 yaşındaki futbolcu, kısa vadede mecbur kalınmadıkça forma şansı bulamayacak gibi görülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

CARLOS CUESTA'NIN PİYASA DEĞERİ NEDİR?
Oyuncunun güncel değeri 5 milyon Eurodur.
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