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 | Onur Kaya

Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Renkli anların yaşandığı buluşmada Fernando Muslera ve Victor Osimhen, Erdoğan'a hediye verdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 16:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk yer aldı.

Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi

FUTBOLCULAR DA YER ALDI

Ayrıca futbolculardan da Fernando Muslera, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Eren Elmalı ve Kaan Ayhan da ziyarette bulunan isimler arasındaydı.

Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi

TEK TEK TOKALAŞTI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi

MUSLERA, BARIŞ VE OSIMHEN'DEN ERDOĞAN'A HEDİYE

14 yıldır formasını giydiği Galatasaray'a yarınki Başakşehir maçı ile veda edecek olan Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çerçeveletilmiş 5 yıldızlı Galatasaray formasını hediye etti.

Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi

Ayrıca sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de 45 numaralı formasını Erdoğan'a hediye etti.

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Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi

İşte ziyaretten kareler...

Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi
Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi
Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi
Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi
Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi
Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi
Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi
Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi
Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! Muslera'dan veda hediyesi
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