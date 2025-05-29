Fernando Muslera Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti: Yarın son maçım

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Başkan Dursun Özbek ile birlikte düzenlediği basın toplantısıyla Galatasaray'a veda etti. Duygusal anların yaşandığı toplantıda Muslera konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Muslera ile yapılan yeni anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Fernando Muslera'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum.

"G.SARAY'A GELMEK HAYATIMIN EN DOĞRU KARARI"

Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum.

"DURSUN BAŞKAN BENİM İÇİN BİR ABİ"

Her bir takım arkadaşıma teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Çok büyük hocalarla güzel seneler geçirdim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim için başkandan ötesi, bir abi.

"OKAN BURUK TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI"

Okan Buruk'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Aynı zamanda futbol dışında vakit geçiren, ailesini ve arkadaşlarını benimle tanıştıran. Kötü günlerimde yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çok duygusal bir an. Basına da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde mücadele ettiğimiz kulüplerin başkanlarına da teşekkür ediyorum. Kemerburgaz ve Florya'da çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Unuttuğum insanlar varsa onlardan çok özür diliyorum. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum, 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hep birlikte kazandık. Gösterdikleri destek için yönetime teşekkür ediyorum. Futbolcu olarak Galatasaray döneminin kapanıyor olabilir ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray bir parçam olacak.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNÜN TARAFTARLARISINIZ"

Geldiğim andan bugüne kadar, 14 sene boyunca taraftarlar sevgi ve saygı verdiler. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Her zaman Galatasaray'ın yanında olun. Başkanımla da konuştuk, futbolu bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim. Memleketime yakın bir yerde devam edeceğim. Türkiye benim ikinci ülkem.

GALATASARAY'DAKİ EN İYİ AN

"Galatasaray kariyerindeki en iyi an hangisiydi?" sorusuna Muslera, "14 seneden bahsediyoruz. Bir tanesini seçmek zor. İlki Temmuz 2011'de kontratı imzaladığım zaman. Odamda kontratımı imzaladım. İkincisi ise eşim hayatıma girdiğimde. İlk çocuğum burada doğdu. Çok mutluyuz ve sonsuza kadar mutlu olacağız." cevabını verdi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1928007995893358964

UNUTAMADIĞI MAÇ

Muslera, çok fazla unutulmaz maç oynadığını ancak bunlar arasından Şampiyonlar Ligi'nde 2 günde oynanan karlı Juventus maçının unutulmaz olduğunu söyledi.

GALATASARAY'DAN MUSLERA'YA YENİ GÖREV

Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera'nın ayrılığı için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özbek, Uruguaylı eldiven ile anlaşma yaptıklarını belirtti ve yeni görevini açıkladı. Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Ben burada Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Kendisine Galatasaray'a bu zamana kadar verdiği emek, çaba, fedakarlık için teşekkür etmek istiyorum. Nando bizim için artık bir yabancı futbolcu değil, bizden birisi. 14 sezon sarı-kırmızı forma için ter dökmüş çok değerli bir kardeşim. En zor zamanlarda bile sahada dik duran, mücadeleden kaçmayan, arkadaşlarına liderlik eden çok değerli bir Galatasaraylı.

Futbol takımımızın son dönemde kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Üstelik sadece sahada gösterdiği performansla değil, güler yüzü ve efendiliğiyle Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi.

Bu ülkedeki çocukların gençlerin Nando'nun formasıyla gezdiğini, maçlara gittiğini gördük. Ülkemizde bu gurura sahip olabilen çok az kaleci ve sporcu olduğunu düşünüyorum. Şu hususta çok sevinçli ve gururluyum, Galatasaray'a hizmet ettiğim sürede kendisiyle 3 dönem sözleşme imzaladım. Kendisiyle artık bir abi, kardeş seviyesinde ilişkimiz var.

Ben burada kendisine veda etmiyorum, bu bir veda toplantısı değil. Çünkü Nando'nun dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de kendisiyle konuyu tartıştık, hatta bir sözleşme, bir protokol de imzaladık. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek ve Galatasaray'ın başarısı için uluslararası boyutta da çalışacak.

Nando gibi Galatasaray'ın değerlerine, şanlı tarihimize yakışan ve bunu özümsemiş karakterler sayesinde kulübümüz her geçen gün daha da büyümeye devam edecektir."