Eren Elmalı adım adım Galatasaray'a: Okan Buruk transfer için tarih verdi

09 Ocak 2025 10:10 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:38

Devre arası transfer döneminin başlamasına günler kala Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un milli futbolcusu Eren Elmalı'nın transferini bitirme aşamasına getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer için tarih verdi.

Galatasaray'ın ilgilendiği bir sürpriz isim daha ortaya çıktı: Real Madrid peşindeydi

Galatasaray'ın ilgilendiği bir sürpriz isim daha ortaya çıktı: Real Madrid peşindeydi

Süper Lig lideri Galatasaray kadrosuna önemli transfer yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Trabzonspor​'un milli futbolcusu Eren Elmalı​ için oyuncu ve kulübüyle yapılan görüşmelerde sona geldi. Galatasaray​ Teknik Direktörü Okan Buruk​ da transfere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası​'nda iki kez yenik duruma düştüğü maçta Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eren Elmalı ve transfer çalışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Transferler net bir şekilde başlamadan konuşmak olmuyor. Doğru karar vermemiz gerekiyor. Doğru oyuncular üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bunun bir nedeni de Türkiye'deki yabancı sınırı. Çalışmalarımız sürüyor. Listemizde olan görüştüğümüz isimler var. Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Biraz daha transferin o zaman netleşeceğini düşünüyorum."

AÇIKLANMASI AN MESELESİ

Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. Transfer görüşmesini bizzat Dursun Özbek'in yürüttüğü belirtildi. Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek 3-4 milyon Euro arasında ilk teklifini yaptı.

Galatasaray milli oyuncunun transferini 3,5 milyon Euro bonservis karşılığında tamamladı. Anlaşmada ayrıca yüzde 20 de sonraki satıştan pay yer alacak.

İki başkan arasında geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın milli sol beki kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

KADROYA ALINMADI

Öte yandan Trabzonspor'da ismi Galatasaray ile anılan Eren Elmalı ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Eren Elmalı, Trabzonspor'un dün Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçının kadrosunda yer almadı.