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 | Murat Makas

Eren Elmalı taraftara seslendi: Galatasaray armasının ağırlığını biliyorum

Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı transfer etti. Milli futbolcu, taraftara seslenerek armanın ağırlığını bildiğini söyledi.

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Eren Elmalı taraftara seslendi: Galatasaray armasının ağırlığını biliyorum
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 16:57

Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ile adı anılan ancak Galatasaray’a transfer olan yıldız oyuncu transferin son gününde Trabzonspor’dan kadroya kazandırıldı. Milli oyuncu Eren Elmalı, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

''ARMANIN AĞIRLIĞINI BİLİYORUM''

Galatasaray'da olduğu için mutluluğunu dile getiren Elmalı, "Başkanımız Dursun Özbek’e, yöneticimiz Abdullah Kavukcu’ya ve Okan hocamıza çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Transfer süreci için hepsine teşekkür ederim. Formanın ağırlığını, Galatasaray armasının ağırlığını biliyorum. Sorumluluklarımı biliyorum. Sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Biraz uzun süreç oldu bizim açımızdan ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu da güzel olur. Oynadığımız zaman da atmosferin farkında oluyoruz. Taraftarımızın önünde ilk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım. Taraftarımızdan tek istediğim, bizi sonuna kadar desteklemeleri" diye konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 17 numaralı formayı giyecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Eren Elmalı aslen nereli?
Kartal, İstanbul, Türkiye
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