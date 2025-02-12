TFF'de Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası flaş karar! İpi çekildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçın yankıları sürüyor. Adana Demirspor yönetimi, 10. dakikada aleyhlerine verilen penaltı sebebiyle hakem kararlarını protesto ederek takımı sahadan çekmişti. Orta hakem Oğuzhan Çakır da maçı tatil etmişti. Yaşananların ardından tüm eleştiri okları hakem Oğuzhan Çakır ve yabancı VAR hakemi Jakob Sundberg'e çevrilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) flaş bir karara imza attığı ortaya çıktı.

EVİNE YOLLADILAR

Sabah'ın iddiasına göre maçta Dries Mertens'in aldatmaya yönelik hareketini es geçtiği ve orta hakemi penaltı vermesi hususunda uyarmadığı gerekçesiyle yaşananların sorumlusu olarak görülen Sundberg ile ipler koptu. TFF yönetiminin bir daha görev vermeme kararı aldığı, durumu Sundberg'e ileterek Danimarkalı hakemi ülkesine yolladığı belirtildi.

Görsel: Beyaz TV