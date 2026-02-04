Menü Kapat
Ergin Ataman'dan Panathinaikos başkanının istifa çağrısına cevap

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, ligde Aris'e yenildikleri maçtan sonra kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'un kendisine ve oyuncularına yönelik istifa çağrısına cevap verdi. Giannakopoulos'un tepkisinde haklı olduğunu söyleyen Ataman, "Başkan haklıydı ama bu durum beni ekstra motive etti" dedi.

Ergin Ataman'dan Panathinaikos başkanının istifa çağrısına cevap
Panathinaikos AKTOR Başkanı Dimitris Giannakopoulos, takımının Yunanistan Basketbol Ligi'nde Aris'e mağlup olmasının ardından takımdaki herkesi istifaya davet etmişti.

Başkanın istifa çağrısına Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan cevap geldi. Ataman, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'dan Panathinaikos başkanının istifa çağrısına cevap

"BAŞKAN HAKLI, O DA BENİM GİBİ TUTKULU"

Başkan Giannakopoulos'un sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiden sonra Türk ve Yunan basınından birçok kişinin kendisini aradığını aktaran Ataman, "Başkan Giannakopoulos'un paylaşımına neden tepki vermediğimi sordular. Bu sorunun cevabı çok basit. O da benim gibi. Ben bazen basın toplantısında oyuncularıma saldırıyorum. O da sadece bana değil hepimize saldırdı. Bu normal. O tutkulu birisi. Kazanmak istiyor, bu işe emek veriyor, yatırım yapıyor ve para harcıyor. Başkan Giannakopoulos haklı." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'dan Panathinaikos başkanının istifa çağrısına cevap

Ataman, kendisinin de bazen medya önünde oyuncularına karşı agresif olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"BENİ EKSTRA MOTİVE ETTİ"

"Bu kez o hepimize karşı agresif oldu. Haklıydı. Dürüst olmam gerekirse bu durum beni motive etti. Oyuncularla toplantı yaptık. Onlara önemli şeyler söyledim. Herkesin 8. şampiyonluğu beklediğini ama bunu unutarak sıradaki maça odaklanmalarını söyledim. İlk sezonumda hiç kimsenin beklemediği şekilde EuroLeague'de şampiyon olurken adım adım ilerledik. Her maç savaşmak zorundayız. Giannakopoulos'a saygı duyuyorum. Beni ekstra motive ettiği için ona teşekkür ederim."

