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 | Burak Ayaydın

Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor: Yıllar sonra büyük sürpriz!

Ersun Yanal için Süper Lig'de kritik saatler yaşanıyor. Deneyimli hoca Ersun Yanal; yıllar sonra Süper Lig ekiplerinin resmen listelerine girmiş durumda, işte tüm ayrıntılar.

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Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor: Yıllar sonra büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 00:19

Ersun Yanal için Süper Lig'e dönüş süreci resmen başladı. Son olarak Amed SK'yı çalıştıran Ersun Yanal, an itibarıyla Süper Lig'e yeniden dönüş hazırlığında.

ERSUN YANAL İÇİN YILLAR SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜŞ

Ersun Yanal; Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor dönemlerindeki başarılı yönetim süreçlerinin ardından son olarak da Süper Lig'de Alanyaspor'u çalıştırmıştı. 2023 yılında görev aldığı Alanyaspor'da beklentileri karşılayamayan Ersun Yanal, daha sonra ise Amed SK ile 10 maçlık bir dönemden geçmiş ama yine işler ters gitmişti! Bu süreçlerin ardından yıllar sonra Süper Lig için hazırlıklara başlayan Ersun Yanal, gelinen nokta itibarıyla ise yeniden kendini ispatlamak istiyor ve inandığı bir projede yer almaya hazırlanıyor.

Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor: Yıllar sonra büyük sürpriz!

ERSUN YANAL İÇİN SÜPER LİG KRİTİĞİ

Ersun Yanal, kariyerinin son dönemindeki inişli çıkışlı performanslardan sonra bu sefer Süper Lig'de başarı istiyor ve bu doğrultuda da birkaç takımla görüşmeler yapmayı hedefliyor. Halihazırda resmi bir anlaşmanın olmadığı süreçte, gelecek yaz dönemiyle birlikte Ersun Yanal'ın da net bir karar vermesi ve yakın zamanda yeni takımıyla kontrat yapması bekleniyor.

Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor: Yıllar sonra büyük sürpriz!

ERSUN YANAL, AYKUT KOCAMAN VE ABDULLAH AVCI

Ersun Yanal gibi Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı'nın da epeydir takım çalıştırmadığı Süper Lig'de, gelecek yıl itibarıyla bu isimlerin yeniden görevler alacakları düşünülüyor. Zira Göztepe, Kocaelispor ve Gaziantep FK gibi takımlar şimdiden bu isimler özelinde çalışmalara başlamış durumda.

Sıkça Sorulan Sorular

AYKUT KOCAMAN EN SON HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI?
Aykut hoca, son olarak Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'i çalıştırmış ve 29 mücadelede takımının başında yer almıştı.
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