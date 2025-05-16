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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’a büyük rakip: Eski başkan geri dönüyor!

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan yönetimi için Galatasaray maçları adeta ‘büyük final’ oldu. Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan sürecinden memnun olmayan camia, eski başkan Ahmet Ağaoğlu adını dillendirmeye başladı.

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Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’a büyük rakip: Eski başkan geri dönüyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 18:06

Trabzonspor’da Galatasaray maçları sonrasında sular durulmuyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın döneminden memnun olmayan yöneticiler, an itibarıyla Ahmet Ağaoğlu ismini öne çıkarmaya başladı. Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu döneminde büyük bir hasrete son vermiş ve Süper Lig’de şampiyonluk yaşamıştı.

TRABZONSPOR’DA ERTUĞRUL DOĞAN SONRASINDA AHMET AĞAOĞLU BAŞKANLIĞA İSTENİYOR

Trabzonspor Süper Lig’de kötü bir sezon geçirirken, üst üste alınan iki Galatasaray mağlubiyeti de bardağı taşıran son damla oldu. İlk olarak Süper Lig mücadelesinde Galatasaray’a 2-0 kaybeden Trabzonspor, ardından ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibine hiç karşılık veremedi ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Süreçten hareketle gidişattan memnun olmayan camiada, an itibarıyla adeta kazan kaynadı ve eski başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ismi öne çıkarıldı!

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’a büyük rakip: Eski başkan geri dönüyor!

TRABZONSPOR KULİSLERİNDE AHMET AĞAOĞLU KRİTİĞİ

Ahmet Ağaoğlu döneminde 38 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Trabzonspor, ayrıca müzesine Türkiye Kupasını da götürmüştü. Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığından sonra yeni bir düzen kurmakta zorlanan Karadeniz ekibinde, gözler yeniden eski başkana çevrildi.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’a büyük rakip: Eski başkan geri dönüyor!

TRABZONSPOR’DA BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN’IN ARAYIŞLARI

Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke gibi isimlerle çalışan Ertuğrul Doğan; Fatih hocayla birlikte son dönemde biraz toparlanılmasını sağlasa da genel olarak beklentilerin altında kaldı ve Galatasaray’a kaybedilen kupa finaliyle de eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’a büyük rakip: Eski başkan geri dönüyor!

Sıkça Sorulan Sorular

AHMET AĞAOĞLU DÖNEMİNDEKİ EN BÜYÜK SORUN NEYDİ?
Başkan Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzonspor'un mali anlamda krizde olduğunu söylemişti.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#başkanlık seçimi
#ertuğrul doğan
#ahmet ağaoğlu
#Spor
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