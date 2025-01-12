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Eski Fenerbahçeli Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ocak 2025 16:33 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:33
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai&#039;nin yeni takımı belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hoffenheim'ın Macar stoperi Attila Szalai, Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege'e transfer oldu.

2 sezon önce Fenerbahçe​'den Hoffenheim​'a transfer olan Attila Szalai​, Alman ekibinde tutunamadı. Kadroya girmekte zorlanan Macar futbolcu, Belçika​ liginin yolunu tuttu.

STANDARD LİEGE​ ATTİLA SZALAİ'Yİ KİRALADI

Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Standard Liege, Alman temsilcisi Hoffenheim'dan Macar stoper Attila Szalai'yi kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Eski Fenerbahçeli Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu - 1. Resim

Standard Liege Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMADI

Szalai, bu sezon 16 haftası geride kalan Bundesliga'da Hoffenheim ile hiç maça çıkamadı. 27 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

Türkiye’de 2021-2023 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Szalai, Macaristan Milli Takımı'nın ise 46 kez formasını giymeyi başardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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