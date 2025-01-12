Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti

Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Sabah Gazetesi
12 Ocak 2025 11:18 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:22
Fenerbahçe&#039;de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti

Devre arasında önemli transferler yapması beklenen Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 6 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi...

Trendyol Süper Lig​'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray​'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe​, devre arasında kadrosuna yıldız isimleri katmayı planlıyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular da belirlendi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 6 futbolcuyu yönetime bildirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti - 1. Resim

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Jose Mourinho​ ile yeni planlama üzerine üst üste toplantılar yapan sarı lacivertlilerde 6 oyuncunun bileti kesildi.

Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti - 2. Resim

İLK YOLCU SERDAR AZİZ

Fenerbahçe ilk olarak uzun süredir kadroya alınmayan Serdar Aziz ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti - 3. Resim

SAMET AKAYDIN'A GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Daha sonra üst üste yaptığı hatalar sonrası taraftardan çok fazla tepki gören Samet Akaydın gelen teklifleri değerlendirecek. İki futbolcu da bonservisiyle birlikte takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti - 4. Resim

4 FUTBOLCU KİRALIK GİDİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de potansiyeli hâlâ yüksek olarak görülen isimler Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique, Cengiz Ünder ise kiralık olarak gönderilecek.

Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti - 5. Resim

Bu 4 futbolcu sezon sonuna kadar başka bir takımda düzenli olarak forma giyip yaz dönemi kampı için yeniden kulübe dönecek. 

Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti - 6. Resim

LINCOLN İÇİN HULL CITY DEVREDE

Kiralık gönderilmesi gündemde olan futbolculardan Lincoln için ise Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devrede olduğu ve transferin kısa sürede açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti - 7. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Sabah Gazetesi
Fenerbahçegalatasaraysüper ligjose mourinhoSerdar Aziz

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...