Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti

12 Ocak 2025 11:18 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:22

Devre arasında önemli transferler yapması beklenen Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 6 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi...

Trendyol Süper Lig​'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray​'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe​, devre arasında kadrosuna yıldız isimleri katmayı planlıyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular da belirlendi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 6 futbolcuyu yönetime bildirdiği kaydedildi.

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Jose Mourinho​ ile yeni planlama üzerine üst üste toplantılar yapan sarı lacivertlilerde 6 oyuncunun bileti kesildi.

İLK YOLCU SERDAR AZİZ​

Fenerbahçe ilk olarak uzun süredir kadroya alınmayan Serdar Aziz ile yollarını ayıracak.

SAMET AKAYDIN'A GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Daha sonra üst üste yaptığı hatalar sonrası taraftardan çok fazla tepki gören Samet Akaydın gelen teklifleri değerlendirecek. İki futbolcu da bonservisiyle birlikte takımdan ayrılacak.

4 FUTBOLCU KİRALIK GİDİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de potansiyeli hâlâ yüksek olarak görülen isimler Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique, Cengiz Ünder ise kiralık olarak gönderilecek.

Bu 4 futbolcu sezon sonuna kadar başka bir takımda düzenli olarak forma giyip yaz dönemi kampı için yeniden kulübe dönecek.

LINCOLN İÇİN HULL CITY DEVREDE

Kiralık gönderilmesi gündemde olan futbolculardan Lincoln için ise Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devrede olduğu ve transferin kısa sürede açıklanmasının beklendiği öğrenildi.