Fenerbahçe karaborsa bilet iddialarıyla ilgili yeniden harekete geçti!

10 Ocak 2025 22:25 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 22:33

Galatasaray'ın maç biletlerini toplu şekilde alıp daha sonra da karaborsada satıldığı yönündeki iddialar sonrasında savcılığa şikayette bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yeterli ve detaylı araştırma yapılmadan gerçekleştirildiği iddia edildi. Fenerbahçe, 31 Aralık 2024 tarihinde savcılık makamının kararının kaldırılması için bir üst merciye müracaat etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü'yle ilgili ortaya atılan karaborsa iddialarına dair önemli bir açıklama yaptı. Kulüp, söz konusu iddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​'na yapılan başvurunun detaylı bir şekilde incelenmesini ve adaletin yerini bulmasını talep ettiğini duyurdu.

KARABORSA İDDİASI ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI!

Fenerbahçe​ Başkanı Ali Koç'un son basın toplantısında dile getirdiği iddiaların ardından konunun yeniden gündeme geldiğini belirten kulüp, savcılık tarafından yürütülen soruşturmada eksiklikler olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Savcılık dosyasındaki eksiklik, yalnızca bugün gündeme gelen tanık beyanıyla sınırlı değildir. Yeterli ve detaylı bir araştırma yapılmaksızın iddialar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği düşünülmektedir" denildi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir rakibimiz ile ilgili kendi kulüp üyeleri tarafından ortaya atılan karaborsa iddiaları hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin ilgili tüm kurumlarını detaylı olarak bilgilendirmiş; gerekli araştırma ve soruşturmaların yapılmasını talep etmiştik.

Konu, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un son basın toplantısındaki ifadeleri üzerine bugün bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yeniden gündem olmuştur. Üzülerek belirtmek isteriz ki savcılık dosyasındaki eksiklik bugün gündem olan tanık beyanından ibaret değildir.

"ETKİN BİR SORUŞTURMA YAPILMADI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yeterli ve detaylı araştırma ile etkin bir soruşturma yapılmaksızın, iddialar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği düşünülmektedir.

Bu sebeple; Kulübümüz tarafından hem doğrudan kendisini ilgilendiren hem de toplumsal sorumluluk gereği verilen bu karara karşı 31 Aralık 2024 tarihinde savcılık makamının kararının kaldırılması için bir üst merciye müracaat edilmiştir.

"KAMU VİCDANI AÇISINDAN İNCE AYRINTISINDA KADAR BAKILMALI"

Kamu vicdanı açısından söz konusu soruşturma, hukukun gerektirdiği gibi, en ince ayrıntısına kadar araştırılarak sonuçlandırılmalıdır.

Zaten bahsi geçen kulüp de iddialara ilişkin olarak herhangi bir usulsüzlük olmadığını düşünüyor ve kendini suçsuz görüyorsa adaletin tecellisi için soruşturmanın derinleştirilmesine destek verecektir.

Adli makamların konuya hassasiyetle yaklaşacağına inanarak, bu ve benzeri konularda tüm haklarımızı kullanacağımızın ve sonuna kadar sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."