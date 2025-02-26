Eski Galatasaraylı Drogba'dan Jose Mourinho'ya destek!

Galatasaray'ın eski forveti Didier Drogba'dan Jose Mourinho'ya destek paylaşımı geldi.

"BABAM IRKÇI OLAMAZ"

Drogba yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. Babam" nasıl ırkçı olabilir?" dedi.