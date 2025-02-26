Eski yıldızdan Jose Mourinho paylaşımı!

Michael Essien, Jose Mourinho paylaşımı yaptı. Irkçılık konusuyla gündemde olan Jose Mourinho'ya, eski futbolcusundan destek geldi.

Jose Mourinho'nun eski futbolcusu Michael Essien, Portekizli hocayı destekleyen bir paylaşım yaptı. Bugünlerde Galatasaray maçındaki 'maymun gibi zıpladılar' ifadesi sebebiyle ırkçılıkla suçlanan Mourinho için eski yıldızdan destek paylaşımı geldi.

Michael, Instagram hesabından Mourinho ve Didier Drogba'nın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. 42 yaşındaki Michael Essien, Chelsea ve Real Madrid'de forma giydiği dönemde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla birlikte çalışmıştı.