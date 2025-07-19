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Eskişehirspor, St. Johnstone kardeşliği 13 yıldır devam ediyor

Eskişehirspor ve St. Johnstone arasındaki dostluğun başlangıcının 13'üncü yıl dönümünde 2 kulübün resmi sosyal medya hesaplarından kardeşliği pekiştiren paylaşımlar yapıldı.

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Eskişehirspor, St. Johnstone kardeşliği 13 yıldır devam ediyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 13:56

Kulüpler arasındaki , 19 Temmuz 2012 tarihinde 2. Tur ön eleme maçında Eskişehir'de oynanan karşılaşmayla başladı. Taraftar arasında güçlü bir dostluğun temelini atan karşılaşmada taraftarları, St. Johnstone taraftarını şehirde büyük bir misafirperverlikle ağırladı.

Eskişehirspor, St. Johnstone kardeşliği 13 yıldır devam ediyor

Maçta Eskişehirspor 2-0 galip gelse de, tribünlerde rüzgârları esti. Rövanş maçında ise St. Johnstone taraftarları, Eskişehirspor taraftarını aynı sıcaklıkla karşıladı. Bu karşılıklı jestler, 2 kulüp arasında kalıcı bir bağ oluşturdu.

Eskişehirspor, St. Johnstone kardeşliği 13 yıldır devam ediyor

Bu dostluğun başlangıcının 13'üncü yıl dönümünde de 2 kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı. St. Johnstone, 2012 yılında çekilen fotoğrafları, "Yeni bir dostluğun başlangıcı" ifadeleriyle paylaştı. Eskişehirspor ise o paylaşımı, "13 yıl, 2 şehir, tek yürek" şeklinde ifade etti.

Eskişehirspor, St. Johnstone kardeşliği 13 yıldır devam ediyor
ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#eskişehirspor
#taraftarlar
#Kardeşlik
#Dostluk
#St. Johnstone
#Spor
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