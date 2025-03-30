Esra Bayrak'tan Ramazan Bayramı hediyesi: Avrupa şampiyonluğu geldi!

Esra Bayrak, Finlandiya Espoo’da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktı. Kadınlar uzun atlamada yine çok iyi bir performans gösteren Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.
Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışan özel sporculardan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada altın madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun açıklamasına göre; Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Esra, 5.51 metrelik atlayışıyla şampiyonluğa ulaştı. Azimli sporcu, toplamda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu ve yine altın madalyayı ülkemize getirdi.
https://x.com/tossfedresmi/status/1906279664160559533