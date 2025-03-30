Esra Bayrak'tan Ramazan Bayramı hediyesi: Avrupa şampiyonluğu geldi!

Esra Bayrak, Finlandiya Espoo’da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktı. Kadınlar uzun atlamada yine çok iyi bir performans gösteren Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.