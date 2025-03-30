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Editor
 | Burak Ayaydın

Esra Bayrak'tan Ramazan Bayramı hediyesi: Avrupa şampiyonluğu geldi!

Esra Bayrak, Finlandiya Espoo’da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktı. Kadınlar uzun atlamada yine çok iyi bir performans gösteren Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.

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Esra Bayrak'tan Ramazan Bayramı hediyesi: Avrupa şampiyonluğu geldi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 15:44

Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışan özel sporculardan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada altın madalya kazandı.

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ESRA BAYRAK YİNE ŞAMPİYON!

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun açıklamasına göre; Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Esra, 5.51 metrelik atlayışıyla şampiyonluğa ulaştı. Azimli sporcu, toplamda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu ve yine altın madalyayı ülkemize getirdi.

https://x.com/tossfedresmi/status/1906279664160559533

Sıkça Sorulan Sorular

DİĞER MİLLİ SPORCUMUZ REYHAN TAŞDELEN DERECE YAPTI MI?
Kadınlar 60 metrede Piste çıkan Reyhan Taşdelen, 7.88 derecesi ile Avrupa Şampiyonu oldu ve ülkemize altın madalya kazandırdı.
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ETİKETLER
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#Spor
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