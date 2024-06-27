EURO 2024'te Türkiye- Avusturya maçı öncesi kritik açıklamalar! "Tarih bu kez tekerrür etmeyecek"

27 Haziran 2024 17:00 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:01

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol takımımız Portekiz'in ardından F grubunu ikincilikle bitirerek son 16 turuna kalmayı başardı.

Heyecanın üst düzeyde olduğu Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da devam ediyor. Taraftarlarımızın maçlarımıza gösterdiği ilgi tüm dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor. Adeta Türkiye'de oynar gibi tribün desteğini alan Milli takımımız 3 maçta 6 puan toplayarak son 16 turuna yükseldi. Milli takımımızın rakibi ise D grubunu birincilikle tamamlayan Avusturya oldu.

Ünlü futbol yorumcuları Bülent Uslu, Hakan Gündoğar ve Ahmet Ercanlar tgrthaber.com özel haberler editörü Emir Yücel'e, Milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesini ve Avusturya maçı ile ilgili dikkat çeken analizlerini paylaştı.

Tgrthaber.com'a Milli takımımızın Euro 2024 grup aşaması serüvenini ve tartışılan konuları değerlendiren Bülent Uslu şu ifadeleri kullandı:

"MONTELLA'YA RAĞMEN KAZANDIK"

İlk maçımızdan başlayacak olursak Gürcistan karşısında almış olduğumuz bir galibiyet var ama yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız gerektiğini düşündük. Hatta sosyal medya hesabımdan da şöyle bir paylaşım yapmıştım; ‘Montella’ya rağmen kazandık!’

Gürcistan maçında oyuncu değişikliklerinden sonra neredeyse 3 tane net gol pozisyonu verdik. Kerem Aktürkoğlu son dakikada 3. Golü attı ve herkes zafer sarhoşluğu yaşadı ve hataların üstü örtüldü. Bunun cezasını da Portekiz maçında 3 tane gol yiyerek ve neredeyse pozisyon bulamayarak çektik.

Dün akşam oynanan Çekya maçında da rakibimiz 10 kişi kalmasına rağmen bir sürü pozisyon verdik. Kaleci Mert Günok’un birden fazla harika kurtarışları vardı. Üstün oynamamız gereken maçta maalesef üstünlük rakipte oldu. Son dakikada Cenk Tosun’un müthiş golüyle aldık maçı. Ancak o golü kendi kalemizde de görebilirdik. Eğer biz Çekya karşısında yenilseydik, Gürcistan biliyorsunuz Portekiz karşısında galip geldi ve biz gruptan çıkamıyorduk. Bu hatalarımızdan muhakkak ders çıkartarak Avusturya maçına hazırlanmamız gerekiyor.

BU JENERASYONU İYİ KULLANMAMIZ GEREKİYOR

Montella turnuvaya giderken İrfan Can Kahveci’nin sakatlığının düzelme ihtimalini göz önüne alarak daha önceden çağırmış olduğu Serdar Saatçi’yi Milli takım kadrosundan geri gönderdi. Bu kadar savunma sıkıntısı yaşadığımız bir kadroda İrfan Can Kahveci’den vazgeçemedi. Turnuvaya 3 tane forvet götürüldü. Semih Kılıçsoy son dönemin en başarılı forvet oyuncusu olmasına rağmen süre alamadı. ‘Ama çok genç’ deniliyor.

İspanya’da 16 yaşında bir çocukla maç kazanıyor. Yetenek olduktan sonra yaşın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Barış Alper Yılmaz konusunda da çok farklı görüşler var. Geriye dönük 3 maça baktığımızda bir katkısı olmadı. Dün yine ilk yarıda çok vasattı. Bakın çok iddialı bir cümle söyleyeceğim. Tarihimize baktığımızda Arda Güler gibi bir oyuncumuz oldu mu bence olmadı.

Barcelona ve Real Madrid’in kapıştığı ve sonucunda da dünyanın en iyi kulübü Real Madrid’in kadrosuna kattığı genç yeteneğimiz Arda Güler, Juventus’da oynayan Kenan Yıldız, Beşiktaş’ta oynayan ve çok formda olan Semih Yalçın gibi genç yeteneklerimiz olduğu iyi bir jenerasyonumuz var. Bu genç yeteneklerden oluşan jenerasyonu iyi kullanmamız gerekiyor.

"MİLLİ TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM"

Avusturya ile oynadığımız özel maçta 6 tane gol yedik. Ancak oynayacağımız maçta böyle bir sonucun olacağını düşünmüyorum. Evet Avusturya çok diri ve güçlü bir takım, gerçekten çok önemli bir takımla maça çıkacağız. Eğer Avusturya’yı yenersek bir sonraki rakibimiz Romanya-Hollanda maçının galibi olacak. Hatalarımızdan ders çıkartıp iyi bir kadroyla sahaya çıkarsak, Milli takımımızın yarı final oynayacağını düşünüyorum. Ben Milli takımımıza inanıyor ve güveniyorum, herkesin de inanıp güvenip kenetlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Futbol yorumcusu Hakan Gündoğar tgrthaber.com'a verdiği özel röportajda gündeme dair konuları ve Avusturya maçını değerlendirdi. İşte Hakan Gündoğar'ın çarpıcı açıklamaları:

"CENK TOSUN'UN GOLÜ HEPİMİZİ BİRLEŞTİRDİ"

Milli takımımızın yolu çok uzun bir yol. Tabi ki Avusturya ne kadar çok ciddi takımları mağlup ederek gruptan çıkmış olsa da denk takımız bence. Çünkü yıldızları olan Fransa, İspanya şu ana kadar çok şaşalı sonuçlar alıp iyi futbol oynayamadılar ama yine de çok kaliteli isimlere sahipler ve bizden bir seviye üstün takımlar.

Avusturya ise bizim dengimiz olan bir takım. Hazırlık maçında onlara karşı aldığımız mağlubiyete odaklanmamamız lazım. Dün akşam Cenk Tosun’un Çekya karşısında attığı gol bizi iyice birleştirdi. Hatalarımızdan ders çıkartırsak Avusturya’yı mağlup edip yolumuza devam edeceğimize inanıyorum.

"ÇEKYA'YI İYİ ANALİZ EDEMEDİK"

Turnuvanın geneline bakacak olursak Gürcistan maçında iyi oynamadık ama kazanmasını bildik. Çok kaliteli bir ayak olan Arda Güler sahneye çıktı. Portekiz maçına baktığımızda ise bizim adımıza çok kötü geçen bir karşılaşma oldu. Yanlış kadro tercihlerinden dolayı 3-0 mağlup olduk. Dün akşam da rakibimiz Çekya neredeyse 80 dakika bir kişi eksik oynadı ve birden fazla gol pozisyonu buldu kalemizde.

Çekya grupta oynadığı her maçta taç atışından tehlikeli pozisyona girdi. Bize attıkları golde de pozisyonu taç atışı ile başlattılar. Bu da demek oluyor ki Çek takımını çok iyi analiz etmemişiz. 22. Dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi kalan rakibimize karşı pozisyon üstünlüğünü sağlayamadık.

"MONTELLA'NIN SİSTEMİ BİZE UYMUYOR"

Milli takımımızın forvetsiz uyguladığı taktikten vazgeçmesi lazım. Montella’nın uygulamaya çalıştığı bu sistem bize uymuyor. Cenk Tosun oyuna girdikten sonra çok etkili bir performans gösteremedi. Baktığınız zaman eyvah Cenk Tosun bitmiş diyorsunuz ancak, en gerektiği yerde golcülük özelliğini devreye sokuyor ve size maçı alıyor. Cenk Tosun, dün akşam nasıl bitirici bir oyuncu olduğunu gösterdi. Aynı şekilde forvet bölümünde istenileni veremeyen Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanatta neler yaptığını herkes gördü.

Hakan Çalhanoğlu yine aynı şekilde çok güzel bir gole imza attı. İnşallah attığı bu gol onunda performansını yukarıya taşımasını sağlar. Milli takımımız çok farklı bir takım, yani diğer takımlardan farklı olarak motivasyonu ve heyecanı yüksek olduğunda her takımı yenebilecek potansiyele çıkabiliyor.

"LOBİ TARTIŞMALARINDAN KURTULUP KENETLENMEMİZ GEREKİYOR"

Yazılı, görsel ve sosyal medyada yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Gündoğar şunları ifade etti:

Bizim dönemimizde her şey çok farklıydı. Özellikle futbolcular ile gazeteciler arasında hep soğuk rüzgarlar eserdi. Ancak bu dönemde hiç böyle değil. Tam tersine futbolcular ve medya personelleri arasında çok güzel bir dayanışma var. Ancak sosyal medyada maalesef çok yersiz tartışmalar görüyoruz. Galatasaray lobisi, Fenerbahçe lobisi, Beşiktaş lobisi gibi tartışmalardan çıkıp birleşmemiz gerekiyor.

Bu tartışmaları ve paylaşımları oyuncular da görüyor elbette. Tabi ki bu paylaşımlara insanları sevk edilmesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop’un açıklamaları da var.

Ancak tüm bunları geride bırakarak 81 milyon vatandaşımızın kenetlenmesi gerekiyor. Tarih bu kez tekerrür etmeyecek ve Avusturya maçını farklı bitireceğiz.

Milli takımımızın Çekya galibiyetini ve bu galibiyetin yansımalarını tgrthaber.com'a anlatan Ahmet Ercanlar şöyle konuştu:

"SPOR MÜSABAKASINDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

Sosyal medyada dönen tüm tartışmaları geride bırakıp Avusturya maçına odaklanmamız gerekiyor. Bu maç ülkemiz adına tarihi maçlardan bir tanesi olabilir. Hazırlık maçında onlara farklı şekilde kaybetmiş olabiliriz ama oralara takılmak bizim için yanlış olur. Dün akşam oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Eğer gruptan çıkamasaydık tüm emeklerimiz boşa gidecekti.

Bu maçların önemini anlatmak için dün akşam Cenk’in golünden sonra sevinen Azerbaycan askerlerine bakabiliriz. Bu görüntüler hepimizi duygulandırdı. Bir spor müsabakasından çok daha fazlası bence bu galibiyetler. Millet olarak yeniden bütünleşmemiz için Avusturya maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor.

Hep birlikte 2 Temmuz’da oynanacak maça kilitlenip takımımızı ne olursa olsun desteklememiz gerekiyor. Bu şekilde bir kenetlenme olursa oyuncularımızın mutlak galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum.